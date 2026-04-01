Под плато Гиза обнаружили объект, который приняли за второго Сфинкса

Итальянские исследователи сообщили, что радиолокационные сканирования выявили под песчаным холмом на плато Гиза крупную подземную мегаструктуру с вертикальными шахтами и горизонтальными проходами. Глава экспедиции Филиппо Бионди заявил, что примерно на 80% уверен в существовании там второго Сфинкса — двойника знаменитой статуи. Сторонники теории также указывают на древнюю Стелу сна, установленную между лапами первого Сфинкса, где изображены сразу две скульптуры.

Однако археологи и профильные эксперты утверждают, что убедительных доказательств этому нет. Раскопок не проводилось, а рецензируемые исследования отсутствуют. Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс назвал такие заявления выдумками, подчеркнув, что плато уже давно тщательно изучено и ничего подобного там не находили.

Специалисты также предупреждают: георадарные методы не могут надежно выявить детальные объекты на большой глубине в плотном известняке. Изображения на древней Стеле снов большинство ученых трактуют символически, а не как точную карту.

