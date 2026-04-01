В Лондоне открылась выставка к 60-летию «Звездного пути»

В честь юбилея культовой франшизы Лондонский музей науки запустил экспозицию Star Trek Warp Trail, которая продлится до сентября. Посетители смогут увидеть архивные костюмы и реквизит, а также узнать, как научная фантастика повлияла на реальные технологии.

Среди экспонатов — униформа инженера Скотти из фильма 2009 года, форма капитана Пайка из сериала «Звездный путь: Странные новые миры» и костюм адмирала Пикара. Дизайн скафандра капитана Бернэм, как уточняют организаторы, вдохновлен настоящими космическими системами жизнеобеспечения. Экспозиция начинается с модели звездолета USS Enterprise, а прототип головы андроида B-4, найденный персонажем Дейтой в фильме «Немезида», поднимает вопросы о будущем искусственного интеллекта.

Франшиза предвосхитила появление портативной связи: раскладной телефон Motorola конца 1990-х годов, названный StarTAC, явно создавался под влиянием сериала. Также выставка демонстрирует связь вымышленных медицинских инструментов — сканеров и гипоспреев — с реальными безыгольными инъекторами и портативными устройствами. В местном IMAX-кинотеатре покажут все 13 фильмов саги, а в сувенирном магазине появится эксклюзивная брендированная продукция.

Милена Двойченкова