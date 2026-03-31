В Перми открылось новое здание художественной галереи

31 марта состоялось торжественное открытие Пермской художественной галереи в новом здании, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Строительство велось с весны 2021 по декабрь 2025 года под руководством архитектора Сергея Чобана, который проектировал объекты Третьяковской галереи и зарубежных музеев.

Фото: Andrey Belimov-Guschin

Новое здание галереи появилось на территории бывшего вагоноремонтного завода имени Шпагина. Архитектурный проект музея включает новое пятиэтажное строение и три восстановленных исторических постройки. Общая площадь здания составляет 21,6 тыс. кв. м — в семь раз больше площади прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе, где Пермская галерея располагалась с 1932 года.

Экспозиционная площадь выросла до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м), в одном из которых уже открылась экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал и библиотека.

Анастасия Леонтьева, Пермь

В новом здании Пермской художественной галереи начались экскурсии без экспонатов. Первым экспонатом является само здание галереи

Фото: Игнат Шелестовский

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян отметила, что галерея только готовится к открытию. «Мы не открываем экспозиции. Мы пока только приглашаем зрителей на архитектурные экскурсии по зданию, рассматривая здание как первый наш экспонат»,— уточнила Юлия Тавризян

Фото: Игнат Шелестовский

Строительство нового здания началось в 2021 году. Официальное открытие состоится только в следующем году, а пока сотрудники показывают, как спроектировано новое пространство

Фото: Игнат Шелестовский

Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. В одной из исторических построек разместится ресторан. Объект спроектирован архитектурным бюро Speech под руководством Сергея Чобана

Фото: Игнат Шелестовский

Все интерьеры и дизайн общественных пространств и экспозиционных залов разрабатывало московское архитектурное бюро Project Eleven

Фото: Игнат Шелестовский

Сейчас работу над экспозицией ведет архитектор Никита Гойнов

Фото: Игнат Шелестовский

Площадь нового здания галереи — более 20 тыс. кв. м, что в семь раз больше предыдущей площадки в Спасо-Преображенском соборе. Экспозиционная площадь увеличивается в три раза

Фото: Игнат Шелестовский

Зал пермской деревянной скульптуры расположится на третьем этаже нового здания и станет кульминацией путешествия по галерее. Пока идет распаковка экспонатов. Зал откроется одновременно с официальным открытием галереи

Фото: Игнат Шелестовский

Увеличение экспозиционных площадей позволит представить экспонаты, которые длительное время хранились в фондах галереи

Фото: Дмитрий Астахов

Как отметила директор галереи Юлия Тавризян, в новом здании много общественных пространств, которые ориентированы на посетителей. «По всем современным музейным требованиям две трети общей площади должно быть предоставлено под сервис, и мы приближаемся к этим цифрам»,— уточнила госпожа Тавризян

Фото: Игнат Шелестовский

«Наша миссия — сделать так, чтобы вдохновить жителей Пермского края на знакомство с местной, российской, мировой культурой, а жителей мира — с культурой Пермского края»,— подчеркнула Юлия Тавризян

Фото: Игнат Шелестовский

Строительство осложнялось необходимостью учесть требования, предъявляемые к музейным зданиям: климату, безопасности, сохранности музейных ценностей

Фото: Игнат Шелестовский

На первом этаже во входной зоне обустроен гардероб, зона отдыха. Здесь же будет функционировать кафе и сувенирный магазин — то, чего не было в прежней локации галереи

Фото: Игнат Шелестовский

На первом этаже галереи появится библиотека и архив. В зоне библиотеке обустроен читальный зал — гостиная с панорамными окнами, выходящими на Егошиху

Фото: Игнат Шелестовский

На первом этаже разместились большой и малый залы. Они предназначены для проведения различных мероприятий

Фото: Игнат Шелестовский

В галерее обустроено отдельное пространство для детей и подростков. Здесь есть игровая зона

Фото: Игнат Шелестовский

В образовательном центре на первом этаже обустроены мастерские. Как рассказали сотрудники галереи, в разработке дизайна образовательного центра принимали участие дети — постоянные посетители галереи

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

Фото: Игнат Шелестовский

