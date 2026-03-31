В Перми открылось новое здание художественной галереи
31 марта состоялось торжественное открытие Пермской художественной галереи в новом здании, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Строительство велось с весны 2021 по декабрь 2025 года под руководством архитектора Сергея Чобана, который проектировал объекты Третьяковской галереи и зарубежных музеев.
Новое здание галереи появилось на территории бывшего вагоноремонтного завода имени Шпагина. Архитектурный проект музея включает новое пятиэтажное строение и три восстановленных исторических постройки. Общая площадь здания составляет 21,6 тыс. кв. м — в семь раз больше площади прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе, где Пермская галерея располагалась с 1932 года.
Экспозиционная площадь выросла до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м), в одном из которых уже открылась экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал и библиотека.