«Искусство рассматривалось им как метод сущностной гуманизации техники»
О Владимире Татлине как функционалисте, натуралисте и стороннике «интимной авиации»
110 лет назад Владимир Татлин презентовал свою работу «Доска №1 (Старо-Басманная)». В этот момент ему 31 год, он уже принял участие в «Последней футуристической выставке “0,10”», на которой представлял свои «контррельефы» и уже получил от критиков свою порцию (не)одобрения. Weekend публикует фрагмент книги Анатолия Стригалёва «Владимир Татлин», выпущенной к 140-летию художника в декабре 2025-го.
Обложка книги Анатолия Стригалёва «Владимир Татлин».
Ad Marginem, 2026
Фото: Ad Marginem
«Бионические основы» творческой концепции В.Е. Татлина
Художник Татлин, выдвинувший в свое время лозунг «Искусство в технику» и известный как основоположник конструктивизма, в своем творчестве — в отличие от многих представителей техницистских концепций <…> целеустремленно использовал методы и приемы, выведенные не столько из самой техники, сколько из природы. По всей вероятности, искусство рассматривалось им как метод сущностной (а не чисто внешней, оформительской) гуманизации техники; диапазон обращения Татлина к явлениям и закономерностям природы отличалcя удивительной широтой. При этом ориентация на активные контакты человека со всей без исключения природой понималась Татлиным материалистически, антропоцентрически и в обязательном сочетании с новейшими возможностями науки и техники.
Владимир Татлин. «Доска №1 (Старо-Басманная)», 1916
Фото: Государственная Третьяковская галерея
Татлин считал крайне важным возможно полное развитие и раскрытие не только интеллектуально психологических, но и биофизиологических возможностей художника (проектировщика). Он «призывал членов своей профессии улучшить глаз», а позднее, кроме того,— «поставить глаз под контроль осязания».
Татлину был свойственен очень широкий (для своего времени) комплексный подход к функциональным сторонам архитектуры и дизайна. Его архитектурные замыслы — проект здания памятника III Интернационала и идея здания памятника Ленину — предполагали создание огромных общественных сооружений нового типа: полифункциональных, не мемориальных в традиционном смысле, а предназначенных для наиболее активных процессов современной жизни. В них, наряду с общественными функциями, должны были получать удовлетворение и личные потребности каждого человека… духовные и биологические.
Разнородные функции удовлетворялись не группой смешанных зданий, а «объемлющей формой» единого здания. Кинетичность некоторых частей здания делала его похожим на живой организм. С другой стороны, все объекты дизайна, выполненные Татлиным или под его руководством (одежда, мебель, индивидуальный летательный аппарат — своего рода воздушный велосипед и др.), относятся к числу таких предметов, которые обслуживают сугубо индивидуальные потребности человека. Характерно для Татлина, что в пору расцвета техницистских утопий, уделявших огромное внимание авиации будущего, он посчитал первоочередной задачей создание «малой», «интимной» авиации, предназначенной для обслуживания отдельного человека, дополняющей его двигательные функции, полученные от природы.
Татлин всегда искал «органической связи материала с его напряжением, с его работой», причем как для новых, так и для традиционных природных материалов. Он использовал железо, стекло, дюраль, резину, но часто сочетал их с разными породами дерева, шелком, хлопком, китовым усом, сыромятной кожей и т. д.
Осуществление нужной формы также достигалось с учетом природы материала: например, сложные криволинейные детали выполнялись из распаренного или вымоченного дерева, последовательно проходившего ряд форм матриц; в других случаях использовалось не пиленое, а расколотое дерево (малье) для включения в работу его природной структуры.
В архитектурном проекте колоссального здания памятника III Интернационала (1919–1920) Татлин подключился к древнейшей традиции — как бы соотнес свое сооружение с природным макромиром — космосом и галактикой (через наклон основной конструкции параллельно оси Земли; взаимосвязь отдельных форм памятника с формой и движениями Земли).
Татлин считал необходимым «введение в строительные формы кривизны и форм сложной кривизны». Двойная пространственная спираль, пространственная конструктивная решетка, подвешенные к несущей конструкции полезные объемы — все эти формы татлинского проекта имели гораздо больше аналогий в природе, чем в опыте строительства. «Паутинный дол снастей»,— обозначил Хлебников характер висячих конструкций, использованный Татлиным еще в контррельефах.
Наконец, кинетические идеи также отражают связи татлинской архитектуры с формами природы (недаром Мельников позднее назвал аналогичные идеи «живой архитектурой»).
Классическим примером использования бионического (выражаясь современным термином) метода в дизайне был «Летатлин» — упоминавшийся одноместный летательный аппарат, который должна была приводить в движение мускульная сила летящего. «Летатлин» создавался как сознательное подражание птице («орнитоптер»). «У птиц пластическая конструкция, у аэропланов — жесткая. У них живые мягкие крылья, а у аэропланов — мертвые, жесткие». B процессе работы Татлин изучал анатомию птиц, характер их полета. Параметры «Летатлина» подбирались по аналогии со строением птиц. Среди сотрудников Татлина в это время были врач-хирург и педагог-авиатор.
Близко знавший Татлина искусствовед В.И. Костин сообщил, что в последние годы жизни художник разрабатывал проект моторной лодки на основе изучения анатомии рыб.
Татлин — под прямым влиянием Хлебникова — остро интересовался также и формообразованием в языке, воспринимая язык как своего рода природное явление, точнее — явление, вошедшее в природу людей.
Таким образом, в новаторскую концепцию Татлина важной составной частью входила сознательная установка на выявление и использование природных закономерностей в процессе творчества и на обратную связь созданных проектировщиком объектов с природным окружением. При этом в расчет принималась вся природа: космическая, неорганическая и биологическая среда, окружающая человека, и биосоциальная природа самого человека.
В целом творческую концепцию Татлина неверно определять как техницистскую. Искусство он рассматривал как деятельность, способную синтезировать противоположность техницистических и биологических форм, логических форм. В этом смысле его концепция может быть условно определена как «бионический техницизм».
Как писалась книга Анатолия Стригалёва «Владимир Татлин»
1910-е и 1920-е — главные десятилетия советского авангарда. Владимир Татлин — один из ярчайших его представителей. Анатолий Стригалёв — выдающийся специалист по его творчеству. В книге собраны написанные им в разное время материалы о художнике: от обзоров выставок до биографического очерка. Все вместе они образуют конструкцию, где есть (почти) все, что надо знать о Татлине. Но увидеть величие замысла — уже задача самого читателя.
Тексты автор писал на протяжении десятков лет. За это время не только менялось отношение к Татлину, но каждая новая выставка или публикация о нем позволяли взглянуть на его творчество с иной стороны. С постепенным формированием канона.
Татлин оценил бы такую иронию, ведь и грандиозный памятник III Интернационалу он задумывал как материализованную в спирали бесконечность: зритель обходил вокруг основы, и каждый раз ему открывалось что-то новое в конструкциях и пространстве между ними — свет не падает дважды одинаково.
Одна из несущих конструкций текста — постоянное пересобирание Татлиным себя как художника. Авангард маячит впереди великой утопией. Его очертания неясны, и молодой художник идет на разрыв с традиционным искусством, рискуя непринятием (и непониманием) своего творчества. Гораздо радикальнее, чем иные современные жизнепрактики.
Стригалёв напоминает, что Татлин — первый современный художник в смысле сенсации и провокации. Несмотря на абстрактность своего искусства, он вступает в диалог не только со зрителем, но и с самой действительностью, меняющейся со скоростью кинематографической пленки. Его работы, в том числе близкие к ready made или, наоборот, беспредметные, желают изменить мир и бросают вызов. Они оказывают революционное воздействие, чтобы человек переосмыслил и себя тоже — в координатах революции.
Вопрос, на который отвечает читатель: что чему предшествовало — революция Татлину или он ей? В его мироощущении, как подчеркивает автор, было возможно почти все. Даже поэтизация быта: «Искусство рассматривалось им как метод сущностной гармонизации техники, а диапазон обращения к явлениям и закономерностям природы отличался удивительной широтой». Константин Мельников называл это «живой архитектурой». Актуально? Очень. Как и осязаемое пророчество о зданиях нашем времени: «Общественные сооружения нового типа: полифункциональные, не мемориальные в традиционном смысле, а предназначенные для наиболее активных процессов современной жизни».
Татлина в итоге ждала невозможность жить без зрителя и его отклика. И медленное, но верное движение навстречу миру, который оказался прочнее.
Важная часть книги — история возвращения Татлина в историю советского и российского искусства. Параллельно которой и писались некоторые очерки Стригалёва.
Форма мимикрирует под содержание. Текст напечатан наклонной «башенкой», иллюстрации разрывают абзацы. Обзор выставок соседствует с биографическим кодом, концептуальные статьи с эссе — вплоть до параллельной биографии Татлина и Пикассо.
Конечно, авангард — дело молодых и еще одно лекарство против морщин. В этом смысле большая часть жизни Татлина кажется грустной. Его — и многих других художников — творчество «нормализовали» даже не силой, а насилием. Татлин иронизировал: «Надо вставить одну букву в одну фамилию, чтобы революционное искусство победило: Статлин, а не Сталин».
Но верно и другое: как бы уйдя в подполье, авангард по-прежнему сохраняет всю свою мощь. Работы самого Татлина изучаются и вдохновляют. Как будто ему удалось добиться того, о чем мечталось: отмены времени, так что художники дня сегодняшнего обращаются к нему напрямую. Словно и не было этих 100 лет.