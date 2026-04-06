«Тарусские сезоны» объявили программу фестиваля

С 10 по 12 апреля 2026 года в Тарусе пройдет очередной выпуск фестиваля «Тарусские сезоны» — события, объединяющего музыку, литературу, кино, театр и современное искусство. Программа захватит сразу несколько площадок города и его окрестностей: Дом творчества МСХ, отель «Красный угол», культурное пространство «Белый лист» и экопарк «Бобровый мыс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба фестиваля Фото: пресс-служба фестиваля

Три темы определяют облик фестиваля в этом году: Пасха, весна и космос. Пасхальную линию представят литературные чтения с участием актрис Полины Лиске и Стаси Толстой, концерт «Душеполезные песни на каждый день» с Андреем Котовым, Сергеем Старостиным и Владимиром Волковым, а также концерт колокольного звона у cобора Петра и Павла. Космическая тема приурочена к Дню космонавтики: в рамках спецпроекта «Космические выходные» откроется выставка тарусских художников, пройдут лекции и кинопоказ, а специальным гостем станет космонавт Сергей Крикалев, проведший на орбите в общей сложности 803 дня. 12 апреля программа завершится пасхальными гуляниями, мастер-классами и концертом: музыканты Татьяна Калмыкова и Мария Нанзат-Оол и ансамбль «Камышинка» выступят на берегу реки Тарусы.

Полную программу можно изучить на сайте фестиваля.