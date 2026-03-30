В Москве покажут, как шагнуть из метра в ноль

В Sistema Gallery 15 апреля открывается персональная выставка Северина Инфанте «Метр квадратный». Художник предлагает потерять в столь ограниченном пространстве его границы и оказаться в мире без системы координат, в котором все зрительные ориентиры, все линии и плоскости словно бы растворились. И в объемы входит совершенно иное содержание: бесконечность времени и места, выраженная через конечную единицу пространства. Черные метры в цветном поле метафоры — в вертикальной или горизонтальной плоскости инсталляции о месте либо времени, прошлом, а может, будущем.

Выставка открыта до 24 мая.