В Москве покажут, как шагнуть из метра в ноль
В Sistema Gallery 15 апреля открывается персональная выставка Северина Инфанте «Метр квадратный». Художник предлагает потерять в столь ограниченном пространстве его границы и оказаться в мире без системы координат, в котором все зрительные ориентиры, все линии и плоскости словно бы растворились. И в объемы входит совершенно иное содержание: бесконечность времени и места, выраженная через конечную единицу пространства. Черные метры в цветном поле метафоры — в вертикальной или горизонтальной плоскости инсталляции о месте либо времени, прошлом, а может, будущем.
Выставка открыта до 24 мая.