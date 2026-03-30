В Гослитмузее показывают всем знакомые иллюстрации

Поводом для экспозиции в центральном здании Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля на Зубовском бульваре в Москве стал юбилей проживающего долгую жизнь книжного графика. И по этому случаю он сам передал в фонд институции более 3000 своих работ, в том числе иллюстрации к классике — Николаю Карамзину, Николаю Некрасову, Александру Пушкину, Ивану Тургеневу.

Текст: Владимир Максаков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина»

Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля

Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля

Пространство выставки организовано как путешествие по литературным мирам. Но кураторы Дарья Каверина и Валерия Романова вместе с художником Анной Колейчук все же решили сфокусироваться на приключениях. Их иллюстрирование автор сам считал своей главной задачей. Потому и название экспозиции отсылает к советской книжной серии «Библиотека приключений», в работе над которой Иткин принимал участие.

Так что пушкинского «Дубровского» в витринах сменяет «Князь Серебряный» Алексея Толстого, потом мушкетеры Дюма, герои Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона, сыщики и преступники Артура Конан Дойля, колоритные герои Фенимора Купера и Марка Твена. А под занавес — страсти под парусами в исполнении Жюля Верна.

Пожалуй, самое удивительное в работах Анатолия Иткина — сочетание историзма и фантазии. Придраться к историческим деталям в его акварелях почти невозможно, но важнее в них верность не букве, а духу. В каждой серии своих иллюстраций художник осуществляет реконструкцию прошлого, работая как историк. И образ прошлого у него всегда цельный: «Я должен знать все. Помимо художественных текстов должен капитально изучить и автора, и его биографию, его время, его стиль. Кроме всего прочего, я, конечно, как всякий профессионал, изучаю транспорт того времени, мебель, обстановку, одежду, буквально все. Это необходимо для того, чтобы у читателя сложилось правильное ощущение — правдивости того, что изображено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иллюстрация к роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Таинственный остров» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Марка Твена «Гекльберри Финна» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Следующая фотография 1 / 5 Иллюстрация к роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Таинственный остров» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Марка Твена «Гекльберри Финна» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля

Иллюстрации Иткина уже давно неотделимы от книг, для которых они создавались. Проще говоря, они оказались исключительно убедительными сначала для советского, а потом и российского читателя. Художник создал треугольник исторического воображаемого — между текстом, своими рисунками и читательским восприятием. Его образы из Жюля Верна, Фенимора Купера, Роберта Льюиса Стивенсона, Марка Твена узнаваемы в том числе и потому, что стали проекцией читательских ожиданий. И это при том, что они не так просты, как кажутся. Он домысливал не только портреты или исторические детали, но в каком-то смысле выступал соавтором.

Изображенные им персонажи по-своему типичны: это сильные, красивые и мужественные люди, предстающие в сценах действия, а не разговоров. Неслучайно многие его работы сложно привязать к какому-то конкретному эпизоду текста, и они воспринимаются почти как размышление о прочитанном. Этот пласт визуальной советизации классики приключений недооценен.

Но все же в Анатолии Иткине художник часто перевешивал иллюстратора. Его фантазия — к примеру, в изображениях стимпанковских жюль-верновских людей в подводных костюмах — как будто отменяет то, что и ему и читателям известно: как выглядят водолазы на самом деле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Марка Твена «Гекльберри Финна» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Следующая фотография 1 / 6 Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Марка Твена «Гекльберри Финна» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Иллюстрация к роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» с выставки «Библиотека приключений Анатолия Иткина» Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля

В его рисунках много темнокожих людей — возможно, даже больше, чем о них говорилось в текстах,— и это было очень важно для советской идеологи. Хотя и для советского читателя, видевшего в книгах то, что сегодня можно было бы назвать постколониальной визуальностью. Множество животных в его работах, прежде всего рыб, прочитывается сегодня как открытие экологической темы в советской иллюстрации. Природа здесь уже не пейзаж, а активное начало, и люди взаимодействует с ней хотя бы с уважением.

Сложно уйти от впечатления, что Иткин создавал свой собственный канон и в его границах сближал самых разных писателей. Во многих его рисунках можно найти отсылки к живописной классике — вплоть до мученичества святого Себастьяна, только в его случае место язычников занимают аборигены. А иллюстрации к «Тому Сойеру» вдруг перекликаются со сценами русской литературой. Но при этом прототип иткиновского Шерлока Холмса не Василий Ливанов, а Бэзил Рэтбоун, один из лучших английских исполнителей роли великого сыщика. Настоящий трансферт культур.

Для заскучавшей юности на выставке есть интерактивная часть — можно поразбираться в хитросплетениях морских узлов, собрать личный герб и узнать почти все о парусниках.

Выставка продлится до 21 июня.