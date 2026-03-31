Архитекторы превратили пинг-понг в социальный эксперимент

В школе французского города Ингре появились четыре необычных игровых объекта. Архитектурная студия Exercice создала уникальные столы для пинг-понга, чтобы побудить детей к совместному действию и выдумыванию собственных стратегий.

«Это не обычные спортивные инсталляции, а социальные скульптуры: доступные, интерактивные и постоянно развивающиеся благодаря коллективному освоению», — пояснили в студии. Один из столов оснащен приподнятыми бортами, расширяющими игровую поверхность по вертикали. Другой, вдохновленный гольфом, имеет отверстия по бокам: попадание в них может приносить очко или, наоборот, считаться фолом — в зависимости от выбранной игроками договоренности. Круглый стол рассчитан на турнир, где участвуют до семи человек, а модель с тремя секциями предлагает объединяться во временные союзы.

Как отметили авторы, дети сами привносят воображение в использование оборудования, превращаясь в соавторов уникальных игр. Проект задуман как альтернатива соревновательному подходу: здесь важен диалог и совместное принятие решений.

Милена Двойченкова