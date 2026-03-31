В США учредили премию имени Мерил Стрип

Трехкратная обладательница «Оскара» пожертвовала семизначную сумму Национальному музею женской истории (NWHM) в Вашингтоне. Эти средства пойдут на развитие цифровых инициатив и создание интерактивных образовательных проектов, освещающих вклад женщин в культуру, науку и другие сферы.

В знак признания музей учредил ежегодную премию имени Мерил Стрип для педагогов. Награда будет присуждаться преподавателям, которые популяризируют женский взгляд на историю в школах и местных сообществах. Первого лауреата назовут в ноябре 2026 года на гала-вечере музея.

Как отметили в NWHM, пожертвование актрисы позволит расширить присутствие организации на национальном уровне и укрепить работу по сохранению женского наследия в преддверии 250-летия страны. Госпожа Стрип подчеркнула, что история сохраняется благодаря тем, кто заботится о ее передаче будущим поколениям.

Национальный музей женской истории был основан в 1996 году. Учреждение фокусируется на цифровых форматах, чтобы обеспечить признание и изучение роли женщин в американской истории.

Милена Двойченкова