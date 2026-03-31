В США учредили премию имени Мерил Стрип

Трехкратная обладательница «Оскара» пожертвовала семизначную сумму Национальному музею женской истории (NWHM) в Вашингтоне. Эти средства пойдут на развитие цифровых инициатив и создание интерактивных образовательных проектов, освещающих вклад женщин в культуру, науку и другие сферы.

Фото: Yara Nardi / Reuters

В знак признания музей учредил ежегодную премию имени Мерил Стрип для педагогов. Награда будет присуждаться преподавателям, которые популяризируют женский взгляд на историю в школах и местных сообществах. Первого лауреата назовут в ноябре 2026 года на гала-вечере музея.

Как отметили в NWHM, пожертвование актрисы позволит расширить присутствие организации на национальном уровне и укрепить работу по сохранению женского наследия в преддверии 250-летия страны. Госпожа Стрип подчеркнула, что история сохраняется благодаря тем, кто заботится о ее передаче будущим поколениям.

Национальный музей женской истории был основан в 1996 году. Учреждение фокусируется на цифровых форматах, чтобы обеспечить признание и изучение роли женщин в американской истории.

Милена Двойченкова

«Родители с детства говорили мне, что я прекрасна, а вот тетя Джейн полюбила меня, когда я уже выросла, — она утверждала, что я была ужасно некрасивым ребенком, к тому же очень любила командовать»&lt;br> Мэри Луиз Стрип родилась 22 июня 1949 года в городе Саммите, штат Нью-Джерси. В 22 года она окончила колледж со степенью бакалавра искусств по специализации «драма», а затем получила степень магистра изобразительного искусства в Йельской школе драмы. В Йеле будущая актриса принимала активное участие в постановках местного театрального кружка. После окончания учебы Мерил Стрип переехала в Нью-Йорк, где также играла на сцене

Фото: AP / Suzanne Vlamis

«У меня нет любимого режиссера, так же, как у меня нет любимого цвета или любимого блюда. Мне все нравится»&lt;br> В 1977 году Мерил Стрип сыграла в своем первом полнометражном фильме — мелодраме «Джулия», а два года спустя на экраны вышла социальная драма Роберта Бентона «Крамер против Крамера» (на фото кадр из фильма). Картина получила девять номинаций на «Оскар», а Мерил Стрип, исполнившая главную женскую роль, завоевала свою первую статуэтку киноакадемии. Кроме этого, Стрип стала лауреатом премии «Золотой глобус»

Фото: Columbia Pictures

«Я уверена, стремление к совершенству и есть то, что отличает хорошую жизнь от успешной» &lt;br>

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Никогда в жизни не покупала билет на свой фильм. Это же очень страшно. А что, если люди будут смеяться над серьезными сценами? А что, если они уснут или будут храпеть на смешном моменте?»&lt;br> Фильм «Мосты округа Мэдисон» вышел на экраны в 1995 году. Партнером Мерил Стрип стал Клинт Иствуд (на фото). Картина не понравилась критикам, однако игра актрисы была отмечена. Кроме того, для этой роли Стрип даже выучила итальянский язык

Фото: Warner Bros. Pictures

«Кое-что в жизни знаменитости мне нравится. Например, Нью-Йорк кажется маленьким городишкой, потому что тебе все улыбаются»&lt;br> В 1998 году Мерил Стрип стала обладательницей именной звезды на голливудской «Аллее славы»

Фото: Reuters

«Я очень ленивая; но когда у меня есть работа, я собираюсь, потому что я очень боюсь провалов. В общем, все из-за страха»&lt;br> В 2003 году Мерил Стрип получила свою четвертую статуэтку «Золотой глобус», а также номинации на премии «Оскар» и BAFTA за роль журналистки в трагикомедии Спайка Джонза «Адаптация»

Фото: AP / Reed Saxon

«Гораздо приятнее, когда люди тебе говорят, что в жизни ты выглядишь лучше, чем в кино, а не наоборот» &lt;br>В 2004 году Мерил Стрип получила премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Ангелы в Америке» (кадр из фильма — на фото), в котором она сыграла вместе с Аль Пачино. За эту работу Стрип также была награждена «Эмми» и Премией Гильдии киноактеров США как лучшая актриса

Фото: HBO Films; Panorama Films

«Я далеко не всегда счастлива, просто на публике и перед журналистами всегда выгляжу счастливой. Но я бываю ужасно ворчливой, спросите мужа»&lt;br> В 2004 году Мерил Стрип побывала в России, где получила премию «Верю. Константин Станиславский» за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

В 2006 году фильм «Дьявол носит Prada», с Мерил Стрип в главной роли, собрал в прокате более $300 млн. Специально для фильма актриса даже села на диету и похудела на 10 кг. Роль принесла Стрип шестой «Золотой глобус» и номинации на премии «Оскар» и BAFTA

Фото: 20th Century Fox

В 2008 году Мерил Стрип согласилась на съемки в фильме «Мамма миа!». В картине актриса пела, а после выхода фильма записала альбом, за который номинировалась на премию «Грэмми». Партнером актрисы по фильму стал Пирс Броснан

Фото: Universal Pictures

«Когда меня поставили на обложку Time, я вообще ничего не почувствовала. У них же 52 обложки в год, их надо кем-то заполнять. Но вот когда фотография моей соседки появилась на обложке The New York Times Magazine — там была статья о работающих мамах, на фотографии соседка целовала своего ребенка, перед тем как пойти на работу, — у меня было ощущение, что я живу рядом со знаменитостью»&lt;br> В возрасте 54 лет Мерил Стрип стала самой молодой женщиной за всю историю существования Американского института киноискусства, удостоенной почетной премии «за жизненные достоинства»

Фото: Reuters

«Я — поклонница Софи Лорен, и мой муж тоже. С теx пор как он увидел ее выходящей из моря, он так и не пришел в себя» &lt;br>С 1978 года Мерил Стрип замужем за скульптором Доном Гаммером (на фото), у пары есть сын и трое дочерей

Фото: AP / Pier Paolo Cito

«Маленьким девочкам очень важно, как они выглядят, и женщинам важно, особенно тем, кто снимаются в кино. Ведь не так много ролей для Спенсера Трейси в женском обличье, если вы понимаете, о чем я»&lt;br> В 2009 году Мерил Стрип получила Премию Гильдии киноактеров за роль сестры милосердия в фильме «Сомнение». Во время съемок актриса не пользовалась услугами стилистов и гримеров и не использовала макияж

Фото: Reuters

«Если у вас есть мозг, его надо использовать»&lt;br> В 2010 году Мерил Стрип получила почетное звание доктора искусствоведения в Гарвардском университете. Кроме того, актриса является оратором Национального музея женской истории

Фото: Reuters

«Мне кажется, я могла бы работать в офисе — мне нравится рутина, говорить всем по утрам привет, пить кофе за столом» &lt;br>Мерил Стрип с экс-президентом США Биллом Клинтоном и его супругой, госсекретарем США Хиллари Клинтон во время праздничного ужина в Центре Кеннеди, 2011 год

Фото: Reuters

«Если честно, когда я читаю разные интервью, я в глубине души надеюсь, что интервьюируемый выставит себя идиотом»&lt;br> Мерил Стрип на премьере фильма «Железная леди» (2011), в котором актриса исполнила роль Маргарет Тэтчер. Критики отметили игру Стрип, однако сама баронесса Тэтчер, которая сначала отказывалась смотреть картину, мотивируя это тем, что из ее карьеры сделали «своего рода развлечение», заявила, что Мерил Стрип не смогла воплотить на экране реальный образ

Фото: Reuters

«Нельзя бояться, когда работаешь, иначе ничего не получится»&lt;br> В 2012 году Мерил Стрип получила свой третий «Оскар» за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди». Несмотря на большинство отрицательных отзывов со стороны коллег экс-премьера Великобритании и ее сторонников, критики хвалили игру Мерил Стрип&lt;br> На фото: актеры Колин Ферт и Мерил Стрип

Фото: Reuters

«Любовь, секс и еда — вот то, что делает нас по-настоящему счастливыми. Все очень просто»&lt;br> В 2012 году Мерил Стрип получила почетный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотой медведь». Объявляя об этом, директор фестиваля Дитер Косслик сказал, что «Мерил Стрип — блестящая, уникальная актриса, которая с легкостью балансирует между драматическими и комедийными ролями»

Фото: AP / Markus Schreiber

К своей популярности 66-летняя Мэрил Стрип относится очень просто. В одном из интервью она заявила: «Слава не может испортить того, кто сам занимается глажкой»

Фото: Reuters

