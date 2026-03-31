Письмо о проклятии Тутанхамона на три страницы потянуло всего на $16,6 тыс.

Письмо британского археолога Говарда Картера, открывшего гробницу Тутанхамона, ушло с молотка в Бостоне. В послании, датированном 1934 годом, исследователь резко высказывается о своем коллеге, которого считал создателем мифа о «проклятии фараонов». Стоимость лота на аукционе RR Auction превысила $16,6 тыс.

В письме на три страницы, адресованном знакомой, археолог не скрывает неприязни к журналисту и египтологу Артуру Вейгаллу. Он называет кончину коллеги «настоящим благословением», обвиняя того в создании псевдонаучной сенсации. «"Проклятие Тутанхамона"— это его выдумка,— говорится в тексте.— Она не имела под собой оснований и представляла угрозу для археологии».

Как следует из материалов аукциона, причиной конфликта стало медийное соперничество. Финансовый спонсор раскопок лорд Карнарвон продал эксклюзивные права на освещение событий газете The Times, что вызвало негодование конкурентов, включая господина Вейгалла из Daily Mail. По легенде, именно Вейгалл, став свидетелем того, как лорд готовился войти в гробницу, якобы предрек ему скорую смерть. Лорд Карнарвон скончался от заражения крови после укуса комара менее чем через шесть недель, что моментально подкрепило суеверие.

Сам автор письма, проведший в усыпальнице больше времени, чем кто-либо из его окружения, прожил еще более 20 лет и умер в 1939 году в возрасте 64 лет. Эксперты склонны объяснять череду смертей, приписываемых «проклятию», вполне реальными факторами, такими как недостаточная стерильность или неосторожное обращение с радиацией, которая тогда не считалась опасной.

Милена Двойченкова