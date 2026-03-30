ВЦИОМ: половина россиян верит в домового

Каждый второй житель России допускает существование домового — духа, охраняющего жилье и его обитателей. 66% опрошенных верят в святых, покровительствующих людям в опасности или в бою. Существование лешего признают 34% россиян, русалок — 22%.

Помимо веры в мифических существ широко распространены магические практики. Священные источники посещали 59% респондентов, гороскопы читали или обращались к астрологам — 52%, гадали — 36%, а 25% носят обереги и амулеты. В целом 85% опрошенных хотя бы раз прибегали к магическим практикам, а 81% допускают существование хотя бы одной сверхъестественной сущности.

Чаще всего вера в мистическое свойственна людям старше 60 лет: 93% из них верят в потусторонние силы. Как отмечают эксперты, в условиях геополитической нестабильности вера в сверхъестественное становится для многих инструментом психологической защиты, снижая стресс от неопределенности.

Милена Двойченкова