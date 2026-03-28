Лувр отреставрирует 24 полотна Рубенса

Парижский музей объявил о масштабной реставрации цикла из 24 картин Питера Пауля Рубенса, посвященных жизни королевы Марии Медичи. Полотна будут недоступны для посетителей в течение четырех лет, начиная с осени этого года.

Как сообщили в музее, реставрация станет самым амбициозным проектом такого типа в истории отдела живописи Лувра. Решение приняли после анализов 2016 и 2020 годов. Выяснилось, что работы больше не находятся в пригодном для экспозиции состоянии: лаки пожелтели из-за окисления, а ретушь более ранних реставраций стала визуально заметной, что искажает восприятие картин.

Для проведения работ специально отведенный зал, где сейчас размещена коллекция, будет превращен в действующую реставрационную мастерскую. Это позволит специалистам работать с полотнами на месте, используя крупногабаритное оборудование, необходимое из-за значительных размеров картин.

Цикл в 1621 году заказала Мария Медичи для ее Люксембургского дворца. Барочные полотна изображают ключевые события жизни принцессы, сочетая реальные сюжеты с аллегорическими сценами. Финансирование проекта частично обеспечено пожертвованиями Общества друзей Лувра в размере около $4,6 млн, общая стоимость работ не разглашается.

