Собаки стали лучшими друзьями людей еще 15 тысяч лет назад

Ученые установили , что фрагмент челюстной кости, найденный в пещере Гофа в Сомерсете (Англия), принадлежал одной из древнейших домашних собак. Генетический анализ показал, что животное жило рядом с людьми на территории Британии 15 тыс. лет назад — на несколько тысячелетий раньше, чем были одомашнены сельскохозяйственные животные или кошки.

Открытие, сделанное исследователем лондонского Музея естественной истории, доказывает, что тесная связь между людьми и первыми собаками существовала практически с самого начала одомашнивания. Образец десятилетиями хранился в музейном хранилище и считался ничем не примечательным, пока ученый не наткнулся на научную статью с предположением о его принадлежности собаке.

После идентификации челюсти ученые провели дополнительный анализ образцов из Западной Европы и Малой Азии, которые также оказались собаками. Химические тесты подтвердили, что животные питались той же пищей, что и их хозяева люди.

Милена Двойченкова