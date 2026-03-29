Мемуары принца Гарри признали лучшей книгой для чтения в туалете

Согласно исследованию, проведенному по заказу бренда туалетной бумаги Cushelle, автобиография принца Гарри «Spare» («Запасной»), выпущенная в январе 2023 года, стала самым популярным выбором британцев для чтения в уборной, пишет Daily Mirror.

Фото: Kin Cheung / AP

В пятерку лидеров также вошли книга Тоби Янга «Как терять друзей и отталкивать людей», роман «1984» Джорджа Оруэлла, «Краткая история времени» Стивена Хокинга и «Футбольная лихорадка» Ника Хорнби.

Опрос также показал, что британцы проводят в туалете около семи полных дней в году, посещая его шесть раз в день. Поведенческий психолог Джо Хаммингс, участвовавший в исследовании, отметил, что туалет остается местом, где люди чувствуют себя свободными от социальных ожиданий, а мемуары вроде «Spare» с личными историями и разговорным стилем идеально подходят для прерывистого чтения.

Милена Двойченкова

«Его не Королевское Высочество»

Принц Чарльз и принцесса Диана с новорожденным сыном Гарри на руках покидают больницу Святой Марии в Лондоне, 1984 год

Фото: AP

Трехлетний принц Гарри с игрушечным биноклем выходит из детского сада в Лондоне, 1987 год. Он держит за руку миссис Джейн Майнорс, которая заведует детским садом

Фото: Martin Cleaver / AP

Со старшим братом принцом Уильямом (слева) и двоюродным братом Филиппом (справа) на борту старинной пожарной машины в Сандрингемском доме королевской семьи, 1988 год

Фото: Martin Cleaver / AP

Принц Гарри и принцесса Диана (в центре) с членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца, 1988 год

Фото: Steve Holland / AP

С матерью принцессой Дианой на личном гидроцикле в Сен-Тропе на Французской Ривьере, 1997 год

Фото: Lionel Cironneau / AP

Принц Гарри чистит ботинки перед военным парадом в Итонском колледже, 2003 год. Член королевской семьи участвовал в военной программе для молодежи Combined Cadet Force (CCF)

Фото: Kirsty Wigglesworth, Rota / PA / AP

Принц Гарри возглавляет парадный расчет по случаю окончания Итонского колледжа, 2003 год

Фото: Kirsty Wigglesworth, Rota / PA / AP

Гарри активно играет в регби и поло, катается на горных лыжах, занимается мотокроссом

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году принц Гарри поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, где прошел 44-недельный курс подготовки и изучения военного дела. В 2006 году был зачислен в полк Дворцовой кавалерии

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Принц Гарри со своей подругой Челси Дэви во время матча сборной Англии по крикету против Австралии в рамках Кубка мира, 2007 год

Фото: Simon Baker / Reuters

В 2007 королевская семья объявила, что Гарри отправится на службу в Ирак, однако этого не случилось — из соображений безопасности тех, кто будет служить с ним. Вместо Ирака принц Гарри тайно отправился в Афганистан (на фото), где прослужил 10 недель — пока СМИ не стало известно о его пребывании в горячей точке

Фото: John Stillwell / Pool / Reuters

У принца Гарри был секретный аккаунт в соцсетях — он вел его под именем Спайк Уэллс, однако в 2012 году советники Букингемского дворца уговорили его удалить аккаунт

Фото: Chris Hondros / Pool / Reuters

В 2008 году стал почетным комендантом британской базы ВВС в Хонингтоне &lt;BR>На фото: принц Гарри на базе королевских ВВС в Шобери, 2009 год

Фото: Phil Noble / Reuters

Принц Гарри и принц Лесото Сиисо в деревне Семонгконг (Лесото), 2010 год

Фото: Arthur Edwards / POOL / Reuters

Принц Гарри на острове Шпицберген, 2011 год

Фото: David Cheskin / Pool / Reuters

«Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю» &lt;br> На фото: принц Гарри во время благотворительной акции в брокерской компании BGC Partners в Лондоне, 12 сентября 2011 года

Фото: Paul Grover / Pool / Reuters

В 2012 году принц Гарри получил диплом пилота боевого вертолета «Апач» и был отправлен в Афганистан. Там он служил вторым пилотом вертолета «Апач» на базе Камп Бастион до января 2013 года &lt;BR>На фото: принц Гарри на базе Камп Бастион, 2012 год

Фото: John Stillwell, Pool / AP

Кукла компаниии MakieLab, изображающая принца Гарри

Фото: Brendan McDermid, Pool / AP

Принц Гарри играет с детьми во время экскурсии по Олимпийскому парку королевы Елизаветы в Лондоне, 2014 год

Фото: Chris Harris / pool / Reuters

В 2014 году принц Гарри завершил службу в качестве пилота и перешел на штабную работу. Он занимался созданием церемониалов, связанных с британской армией

Фото: Liis Treimann / AP

Принц Гарри играет в регби с детьми в молодежном центре Inspire Suffolk в Ипсвиче (Великобритания), 2014 год

Фото: Arthur Edwards, Pool / AP

Принц Гарри во время реабилитационных упражнений в Бразилиа, 2014 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С отцом принцем Чарльзом на открытии игр для раненных военнослужащих в Лондоне, 2014 год

Фото: Luke MacGregor / Reuters

В 2015 году принц Гарри завершил военную службу &lt;BR>На фото: принцу Гарри подарили игрушечную коалу во время визита в Сиднейский оперный театр в Австралии, 2015 год

Фото: Jason Reed / Reuters

Принц Гарри играет в мини-футбол с воспитанниками клуба Western Springs в Окленде (Новая Зеландия), 2015 год

Фото: Nigel Marple / Reuters

«Моя мама сделала очень много, чтобы показать мне жизнь обычных людей, она брала нас с собой, чтобы мы увидели бездомных. Слава Богу, я не совсем оторван от реальности. Люди бы удивились, узнав, какой обычной жизнью мы живем, я и Уильям»

Фото: Phil Walter / Pool / Reuters

Королева Елизавета II и принц Гарри принимают участие в ежегодной выставке цветов в Челси в Королевском госпитале, 2015 год

Фото: JULIAN SIMMONDS / Pool / Reuters

С президентом США Бараком Обамой во время визита в Вашингтон, 2015 год

Фото: Carlos Barria / Reuters

Принц Гарри во время официального визита в Сураму, 2016 год

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Слева направо: герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри участвуют в эстафете в парке королевы Елизаветы II в Лондоне, 2017 год

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

В 2018 году принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, после чего получил титул герцога Сассекского. В 2020 году супруги объявили о своем решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, от титулов их высочеств и стать финансово независимыми от королевской семьи

Фото: Damir Sagolj / File Photo / Reuters

У Гарри и Меган Маркл двое детей — сын Арчи (на фото, 2019) и дочь Лилибет (2021)

Фото: Dominic Lipinski / Pool / AP

В 2023 году вышли мемуары принца Гарри, в которых он рассказывал о многочисленных конфликтах, в частности, обвинил членов королевской семьи в том, что о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей

Фото: Brian Snyder / Reuters

