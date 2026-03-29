Мемуары принца Гарри признали лучшей книгой для чтения в туалете

Согласно исследованию, проведенному по заказу бренда туалетной бумаги Cushelle, автобиография принца Гарри «Spare» («Запасной»), выпущенная в январе 2023 года, стала самым популярным выбором британцев для чтения в уборной, пишет Daily Mirror.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

В пятерку лидеров также вошли книга Тоби Янга «Как терять друзей и отталкивать людей», роман «1984» Джорджа Оруэлла, «Краткая история времени» Стивена Хокинга и «Футбольная лихорадка» Ника Хорнби.

Опрос также показал, что британцы проводят в туалете около семи полных дней в году, посещая его шесть раз в день. Поведенческий психолог Джо Хаммингс, участвовавший в исследовании, отметил, что туалет остается местом, где люди чувствуют себя свободными от социальных ожиданий, а мемуары вроде «Spare» с личными историями и разговорным стилем идеально подходят для прерывистого чтения.

Милена Двойченкова