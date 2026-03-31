Власти регионов рассказали, что мешает туризму

Министерство экономического развития и сервис путешествий «Туту» представили исследование «Развитие туризма в регионах — 2025», в котором 48 субъектов РФ указали на системные препятствия для привлечения путешественников. Самыми острыми проблемами стали нехватка бюджетов на продвижение, слабая узнаваемость территорий и транспортная доступность.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Дагестана, окрестности села Хунзах.

Одной из распространенных трудностей оказалось позиционирование. Власти Ненецкого автономного округа признались, что регион регулярно путают с соседним Ямалом, и отметили отсутствие собственного туристического бренда. В Республике Карелия указали на слабую узнаваемость своего бренда «Легендарная Карелия», а в ХМАО-Югре — на отсутствие взаимодействия между туроператорами на внутреннем и внешнем рынках.

Транспортный вопрос остается критическим для многих территорий. Вологодская область сообщила, что время в пути до Великого Устюга отпугивает туристов, а в Республике Дагестан и Чеченской Республике главным барьером назвали высокие цены на авиабилеты. В числе других препятствий — дефицит квалифицированных кадров в отраслевых органах власти и пассивность местного бизнеса, который в некоторых регионах, по данным исследования, «почивает на лаврах» из-за текущего турпотока.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал , что за десять месяцев 2025 года внутренний туристический поток вырос на 4,8%, достигнув 76,2 млн поездок. В Министерстве экономического развития также отмечают устойчивый тренд на расширение географии путешествий, однако региональные исследования показывают, что для закрепления этой динамики нужна совместная работа бизнеса и властей на местах.

