Warner Bros. готовит два фильма по «Властелину колец»

Кинокомпания Warner Bros. выпустит сразу два новых проекта о вселенной Средиземья. Первый — «Охота на Голлума» — снимает британский актер и режиссер Энди Серкис, известный по роли Голлума в оригинальной трилогии. Его премьера запланирована на декабрь 2027 года. Второй, получивший рабочее название «Тени прошлого», создается при участии новозеландского режиссера Питера Джексона, постановщика трилогии «Властелин колец», который в этот раз выступит в роли продюсера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Действие «Теней прошлого» развернется через 14 лет после событий оригинальной трилогии. Друзья-хоббиты Сэм, Мерри и Пиппин отправятся в путешествие по местам былых приключений, а дочь Сэма Элеонора раскроет тайну, из-за которой Война Кольца едва не была проиграна еще до своего начала.

Сценарий пишут американский телеведущий The Late Show Стивен Кольбер, его сын Питер Макги, а также удостоенная премии «Оскар» новозеландская сценаристка Филиппа Бойенс, которая работала над сюжетами двух трилогий Джексона. Кольбер, давний поклонник Толкина, рассказал, что идея родилась из шести глав «Братства кольца», не попавших в фильмы.

Милена Двойченкова