Лестницу Эйфелевой башни продают по частям

Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни 1889 года будет выставлен на торги в парижской галерее Artcurial в мае. Секция №1, некогда соединявшая второй и третий этажи знаменитого монумента, оценивается экспертами в €40–50 тыс.

Фото: Artcurial

Представленная конструкция из стали и клепаного листового металла имеет высоту 2,75 метра и диаметр 1,75 метра. Она включает 14 ступеней, опирающихся на крестообразное основание, и является частью лестницы, которая позволяла подниматься на вершину башни до установки современных лифтов.

Винтовую лестницу, построенную для Всемирной выставки 1889 года под руководством Гюстава Эйфеля, демонтировали в 1983 году. Ее разделили на 24 части, 20 из которых выставили на аукцион 1 декабря того же года. Нынешний лот — та самая секция №1 с первых торгов. Более сорока лет экспонат находился в частной коллекции и был отреставрирован в мастерских, обслуживающих башню, что позволило сохранить его оригинальные элементы.

Ранее Artcurial уже продавала аналогичные фрагменты: в 2016 году секция №13 достигла цены в €523,8 тыс., а в 2020-м другая часть была приобретена за €253,5 тыс. Большинство из 20 секций, проданных в 1980-х годах, сейчас разбросаны по частным коллекциям и музеям по всему миру, включая Японию и США.

Милена Двойченкова

Фотогалерея

Предыдущая фотография
В 1851 году открылась Всемирная выставка в Лондоне. Павильон для нее построил садовник (и великий знаток своего дела) Джозеф Пакстон, долгие годы тренировавшийся на теплицах в садах своего нанимателя Уильяма Кавендиша, герцога Девонширского. Хрустальный дворец стал не только инженерным подвигом, но и своеобразным чудом света, пока не сгорел в 1936 году. В 1889 году парижане решили ответить на это строительством Эйфелевой башни

Фото: AP

Она была построена в рекордно короткие сроки — за два года, два месяца и пять дней — по проекту французского инженера Александра Гюстава Эйфеля

Фото: AP

Изначально Эйфелева башня должна была стать временным сооружением, построенным на 20 лет. Однако как только власти Парижа оценили интерес к ней, башню решили оставить

Фото: AP

Достроенная башня достигла в длину 300 м., и до 1930 года оставалась самым высоким зданием в мире. Когда на вершине башни была установлена антенна, высота башни выросла на еще на 24 м.

Фото: AP

Писатель Блез Сандрар, август 1913: «Это не извержение Везувия. Это не туча саранчи, одна из десяти напастей Египтa, не Помпея, не крик гигантских мастодонтов. Это Эйфелева башня. Башня мира. Башня движения»

Фото: AP

В 1922 году группа французских инженеров, обследовав Эйфелеву башню, заключила, что нуждающуюся в ремонте постройку уже, возможно, не спасти и ее придется сносить. Тогда мошенник Виктор Ластиг, изготовив фальшивые документы, от имени высокопоставленного правительственного чиновника послал на правительственных бланках приглашения ряду крупнейших сталелитейных магнатов Европы. Он предложил им принять участие в обсуждении трудной судьбы Эйфелевой башни. А затем продал ее на металлолом и исчез с деньгами, уехав в США, где спустя некоторое время в возрасте сорока пяти лет он был арестован и приговорен к 20 годам тюрьмы. На волю Виктор Ластиг уже не вышел. В 1947 году он умер в тюрьме от воспаления легких

Фото: http://gallica.bnf.fr/

Гийом Аполлинер «Зона» (1912): «Это башня-пастушка, вокруг которой блеет &quot;стадо мостов&quot;»

Фото: Neurdein frères / Neurdein freres

Горячо любимая туристами башня совсем не понравилась французам. Многие считали, что она уродует облик Парижа. Автор «Пышки» и «Милого друга» Ги де Мопассан был, пожалуй, самым известным из ненавистников Эйфелевой башни. Зачастую он приходил туда на ужин, объясняя это тем, что только в этом месте Парижа «отвратительная постройка» не видна

Фото: photolib.noaa.gov

Эйфелевой башне удалось избежать фашистской оккупации во время Второй мировой войны благодаря тому, что перед захватом Парижа французы сломали лифт, и нацисты не смогли водрузить на верхушке башни свой флаг

Фото: AP

В 2009 году Эйфелевой башне исполнялось 120 лет. Начиная с мэрии Парижа и заканчивая распоследним французским производителем брелоков — все как могли отметили день рождения французского достояния, столь не любимого французами в начале и оказавшегося столь прибыльным в итоге. Но если выставки, концерты и другие мероприятия еще можно было пропустить, то не заметить повышенное присутствие Эйфелевой башни в магазинах никак невозможно. Активнее всего на юбилей башни откликнулись марки, которые специализируются на печати фотографий

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

8 апреля 2009 года работники башни устроили акцию протеста, выступая за «лучшие условия приема посетителей, большую безопасность посетителей и персонала, гарантии рабочих мест». До этого она закрывалась в январе во время сильного снегопада, хотя обычно она открыта 365 дней в году. Спустя несколько дней администрации и персоналу удалось договориться

Фото: Reuters

Эйфелева башня — место любимое не только туристами, но и самоубийцами. Со дня возведения башни в 1889 году с нее спрыгнуло около 400 самоубийц. Подобным нетрадиционным способом кончают свою жизнь порядка 4-5 человек ежегодно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Ежегодно 6,7 млн туристов покоряют башню, чтобы сфотографировать столицу с высоты более чем 300 метров или сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной

Фото: Коммерсантъ / Виктор Куликов  /  купить фото

За 125 лет башня использовалась как телеграф, обсерватория, а также для передачи радио- и телесигнала. В 1969 году на Эйфелевой башне впервые открылся каток. Сегодня в ней находится множество магазинов, ресторанов, смотровых площадок и выставочных залов

Фото: AP / Jacques Brinon

