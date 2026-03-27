Лестницу Эйфелевой башни продают по частям

Фрагмент винтовой лестницы Эйфелевой башни 1889 года будет выставлен на торги в парижской галерее Artcurial в мае. Секция №1, некогда соединявшая второй и третий этажи знаменитого монумента, оценивается экспертами в €40–50 тыс.

Представленная конструкция из стали и клепаного листового металла имеет высоту 2,75 метра и диаметр 1,75 метра. Она включает 14 ступеней, опирающихся на крестообразное основание, и является частью лестницы, которая позволяла подниматься на вершину башни до установки современных лифтов.

Винтовую лестницу, построенную для Всемирной выставки 1889 года под руководством Гюстава Эйфеля, демонтировали в 1983 году. Ее разделили на 24 части, 20 из которых выставили на аукцион 1 декабря того же года. Нынешний лот — та самая секция №1 с первых торгов. Более сорока лет экспонат находился в частной коллекции и был отреставрирован в мастерских, обслуживающих башню, что позволило сохранить его оригинальные элементы.

Ранее Artcurial уже продавала аналогичные фрагменты: в 2016 году секция №13 достигла цены в €523,8 тыс., а в 2020-м другая часть была приобретена за €253,5 тыс. Большинство из 20 секций, проданных в 1980-х годах, сейчас разбросаны по частным коллекциям и музеям по всему миру, включая Японию и США.

