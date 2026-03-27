KFC выпустила огуречную куртку

Сеть ресторанов быстрого питания KFC представила пуховик, наполненный настоящими маринованными огурцами и рассолом, со встроенной соломинкой для питья.

Уникальный элемент одежды, получивший название Pickle Puffer, выполнен из прозрачного пластика, сквозь который видна начинка. Дизайн дополняют застежка-молния в форме огурца и длинная пластиковая трубочка, позволяющая владельцу пить рассол прямо на ходу.

Изделие было вдохновлено видеороликом, созданным искусственным интеллектом. По данным компании, он быстро вызвал резонанс в интернете: пользователи задавались вопросом, почему такой куртки до сих пор не существует, и KFC решила воплотить фантазию в жизнь. Пуховик разыгрывают через социальные сети в рамках продвижения нового меню Pickle Mania, которое появится в Великобритании.

Милена Двойченкова