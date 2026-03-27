В России растет спрос на гастротуризм и отдых на природе

Министерство экономического развития РФ и сервис путешествий «Туту» представили ежегодное исследование «Развитие туризма в регионах — 2025». В опросе участвовали 48 субъектов. Сравнение данных за 2024 и 2025 годы показало значительный рост востребованности ряда направлений.

Наиболее заметно вырос спрос на отдых на природе — с 44% до 75%. Гастрономический туризм поднялся с 30% до 54%, автомобильный — с 37% до 48%. Также увеличился интерес к деловым, паломническим и горнолыжным поездкам, круизам и пляжному отдыху. Культурно-познавательный туризм остался лидером (81%), но его доля снизилась по сравнению с 2024 годом (84%).

Регионы наиболее перспективными для развития называют современные виды «туризма впечатлений»: событийный (69%), автомобильный (52%) и гастрономический (50%).

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» реализуется с 2021 года. Его цель —удвоить турпоток по России до 140 млн поездок к 2030 году.

