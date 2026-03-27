Ученые составили каталог миров для поиска жизни

Астрономы определили 45 экзопланет, которые находятся за пределами Солнечной системы, и подготовили список наиболее перспективных миров для поиска внеземной жизни.

Группа ученых проанализировала данные миссии Gaia Европейского космического агентства и архив экзопланет NASA, чтобы найти миры, по которым можно проверить границы пригодной для жизни зоны. В итоговый список вошли планеты, получающие от звезды количество тепла, близкое к земному, а также объекты, расположенные у краев обитаемой зоны или движущиеся по вытянутым орбитам.

Исследователи также выделили планеты, которые позволят уточнить границы обитаемости. Например, K2–239d и TOI-700e помогут изучить внутренний край зоны, где становится слишком жарко, а Trappist-1g и Kepler-441b — внешний, где планеты переходят в состояние «снежного кома». Кроме того, в каталог вошли миры с орбитами, пересекающими обитаемую зону, что дает возможность проверить, сохраняется ли на них жизнь при переменном нагреве.

Полученный перечень уже используется для планирования наблюдений с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», а также будущих обсерваторий, включая Чрезвычайно большой телескоп в Чили и Обсерваторию обитаемых миров (HWO) — проект NASA в открытом космосе.

Милена Двойченкова