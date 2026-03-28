Где здесь у вас паноптикум?

Когда приезжаешь в город, меньше всего ожидаешь увидеть за резными наличниками «Коллайдер» — и все же он здесь есть. Фасад деревянного купеческого дома рубежа XIX–XX веков скрывает пятиметровый зеркальный колодец-экран, в котором разгоняют частицы визуального и звукового искусства.

Текст: Елена Соломенцева

Фото: «Коллайдер» / «Березовый промпт»

Что в «Коллайдере»

Идея поместить выставочную мультимедиа-площадку в столь необычный для нее сеттинг принадлежит художнику Андрею Бартеневу и идеологу проектов «МИРА Центра», меценату Дмитрию Разумову. Вдохновившись мыслями авангардистов 1920-х — и особенно руководителя Центрального института труда Алексея Гастева — о внедрении науки и искусства в повседневную жизнь, они решили создать ультрасовременную арт-локацию в российской глубинке. В 2025 году архитектурное бюро Nika Lebedeva Project осуществило задумку, поместив экран-колодец внутрь исторического дома.

Заходя в цифровой зал «Коллайдера», зрители оказываются буквально внутри искусства: видеоизображение проецируется на окружающие стены, отражается в зеркальном полу и потолке — и все это под атмосферные звуки. Так что возникает ощущение бесконечности пространства красочных диджитал-миров.

С момента запуска «Коллайдера» в марте прошлого года на площадке прошли две выставки цифрового искусства: «Диджитал тесто» художника Максима Свищева и «Звездоцветие» суздальского творца Гарика. С 21 марта 2026 года тут стартовала новая программа «У реки два берега» группы из 12 независимых нейрохудожников «Березовый промпт», чьи работы уже участвовали в международных фестивалях медиаискусства и ключевых российских арт-ярмарках (Cosmoscow, blazar, Third Place).

Темой их новых генеративных произведений, как намекает название выставки, стали самые разные проявления дуализма: не только напрашивающийся союз технологии и человека, но и гораздо менее очевидные пары. Например, у Валерии Титовой («ЭйАйЛера») — линейность/нелинейность, у Риты Ватаман — внутри/снаружи, у Ярослава «Яра» Кирсанова — природа/культура, у nastia bibi — близость/отстраненность, у Евгении Шабуниной — борьба/доверие, у Анны Швец — жизнь/смерть. Пока показывают первую часть экспозиции — работы шести художников «Березового промпта». Творчество еще шести посетители смогут увидеть летом.

Визуально сюжеты очень разные: от дружбы девочки c мохнатым розовым волком, который ее в итоге съедает, до офисных будней, прерываемых ворвавшимися туда джунглями. Каждую новую историю отделяет от предыдущей березовый лес, прорастающий из бездны в бесконечность.

Фото: «Коллайдер» / «Березовый промпт», предоставлено «Березовый промпт»

«Моя работа "Психея: Веретено времени" изучает нелинейность времени»,— рассказывает нейрохудожница, автор канала «ЭйАйЛера» и лектор Валерия Титова.

Герой произведения «Хохот Шамана» Владимира Серкина объясняет нелинейное время через простую метафору: «Ползет паук и две ваши руки по очереди перекрывают ему путь. Для паука руки — это два разных "существа" (одно спереди, другое — сзади), но на самом деле они принадлежат одному человеку. Так и время: оно не движется вперед единой прямой, а окружает нас со всех сторон сразу. Нити и веретено в моей работе показывают траектории и развороты времени, а горы — волны длительности. Логично, что эта работа презентуется именно здесь. В Суздале, выйдя на набережную или прогуливаясь по центру города, вы уже не понимаете, в какой эпохе находитесь: нынешней или той, что была сто, двести, четыреста лет назад? Время здесь идет по-другому, не так, как в Москве».

Фото: «Коллайдер» / «Березовый промпт»

Возможно, москвичи и приезжают в этот маленький город за ощущением замедления времени. Но находят здесь еще и портал в будущее. «Коллайдер» — одна из самых необычных и передовых площадок цифрового искусства в России. И привлекает она не только ярким контентом, но и возможностью испытать необычный сенсорный арт-опыт в формате 360 градусов. Местные жители его тоже любят, но по-своему: воспринимают скорее как аттракцион, с удовольствием приводят на выставки детей. Услышанный автором разговор в окрестностях площадки: «А где у вас этот… паноптикум? — Коллайдер? — А, ну да».

Сложности с терминами совершенно не мешают зрителям наслаждаться искусством как формой. Так же как непонимание природы нейросетей не мешает куратору выставки Александру Дергунову вести дискуссию с художниками «Березового промпта»:

— Расскажите простыми словами, как у вас получается ваше генеративное искусство? Что вы пишите в промпте?

— Представьте, что бросаете на холст вариации кода, математические вычисления и постепенно из них выкристаллизовывается уникальное изображение.

— Все еще непонятно.

— Ладно, это — математическое чудо!

Тоша Петров, один из участников «Березового промпта», математик-программист по образованию, считает, что нейросети точно сделают человечество лучше. Ведь нам придется освоить новую технологию и беспрестанно развивать свои знания. Валерия Титова слушает его и потом добавляет: «Россия очень технооптимистична — у нас любят все новинки и радостно их ждут. Луддитов здесь куда меньше, чем в других странах мира».

Художники из сообщества «Березовый промпт» родом из разных городов и с совершенно разным бэкграундом: физики, программисты, художники, журналисты. А объединяет их не только и не столько название с отсылкой к «Generation P» Виктора Пелевина, сколько интерес к технологиям и личностному характеру искусства. Кто-то из них использует в качестве референсов для создания работ фотографии, кто-то — рисунки. Кто-то даже строит с языковой моделью целую вселенную на основе собственных интересов — чтобы внутри нее писать промпты.

Фото: «Коллайдер» / «Березовый промпт»

Своей миссией «Березовый промпт» считает нейропросветительство. «Мы хотим доказать, что нейросети такой же полноправный медиум, как любой другой. Более того — прекрасный: у тебя как будто есть абсолютно все "кисточки" мира, ты можешь делать вещи, которые не мог сделать другими средствами,— объясняет Валерия Титова.— Хотелось бы выйти на мировой рынок и, конечно, чаще приезжать в наши регионы, чтобы рассказывать людям о генеративном искусстве».

Приоткрывшие окно в будущее гости «Коллайдера» возвращаются на улицы Суздаля с расширенным взглядом на реальность: местные монастыри уже не противоречат технологиям, история не отменяет новое, традиции усиливают эксперименты.

Что в «Ларце»

Еще одна выставочная площадка сообщества МИРА «Ларец» расположилась в исторической избе XIX века. Там показывают групповую выставку «ПроПОРЦИИ любви», в которой художники разных поколений исследуют природу чувства — от момента встречи и первых «бабочек» до первых сомнений и безусловного принятия.

Экспозиция должна была стать персональной выставкой Димы Лисицына, но трансформировалась в многосоставную историю с произведениями 11 художников, работающих в разных жанрах. Творения Вовы Перкина и Ольги Федоровой перемежаются цветочными натюрмортами звезды парижских улиц Нияза Наджафова, аллегоричной мозаикой Залины Кантемировой и портретами от самого Димы Лисицына. И через призму такой любви будущее выглядит очень светлым.

Выставка «ПроПОРЦИИ любви» в «Ларце» идет до 26 апреля.

Выставка «У реки два берега» в «Коллайдере» идет до 30 августа.