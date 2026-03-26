В мире животных и людей

Если вы не попадаете на «Секретного агента» — лучшую новинку даже не этой прокатной недели, а весны вообще,— то одновременно с бразильским чудом в прокат выходит один престранный и прелюбопытный русский фильм, а также два относительно недавних фестивальных и зрительских хита в ретроспективном прокате. Каждый из них — про меру людского в каждом из нас.

Текст: Павел Пугачев

«Космическая собака Лида»

Режиссер Евгений Сангаджиев

Весна 2000 года. 13-летний Игорь (Данила Харенко) живет с отчимом (Евгений Стычкин) и мамой (Юлия Пересильд), а от отца-космонавта (Сергей Безруков) получает в подарок собаку, побывавшую на орбите. Как-то раз в знак подросткового протеста он сбегает из дома вместе с псом и проводит несколько сумасшедших дней в пути, где встретит несколько версий себя из будущего (каждого выросшего Игоря — один неприятнее другого — феерически играет Евгений Ткачук), добежит до Байконура и кое-что поймет о себе и о жизни.

Пусть радужный постер и совершенно неудачное название вас не обманывают: это не очередной детский кинообразный продукт, а довольно озорная и дикая штука, напоминающая нечто среднее между фильмами «Всё везде и сразу» и «Эффект бабочки», а также романом Пола Остера «4 3 2 1». Дети уснут, подростки запомнят на всю жизнь, взрослые могут ностальгнуть по началу нулевых (саундтрек тут, что называется, сводит олдскулы) и неожиданно для себя прослезиться от финального монолога Сергея Витальевича Безрукова. Все, что ни делается,— все к лучшему.

«Убийство священного оленя»

Режиссер Йоргос Лантимос

Кардиохирург Стивен (Колин Фаррелл) после работы встречается со странным пареньком Мартином (Барри Кеоган) — не подумайте ничего плохого, просто у подростка недавно погиб отец и ему нужна поддержка. Вроде бы. Как бы то ни было, неуловимо неприятный юноша все сильнее сближается с семьей Стивена. Хорошего ждать не приходится. Кровь прольется из глаз и не только.

Каннское жюри под руководством Педро Альмодовара щедро вручило «Убийству священного оленя» приз за сценарий в 2017 году, а после выхода в прокат это шокирующее, злое, категорически неприятное и дизайнерски стильное кино стало предметом некоторого культа. С тех пор Лантимос вырос в большую звезду голливудского арт-мейнстрима, стал режиссером-брендом, но именно «Убийство священного оленя» так и остается последней его работой, что не щекочет пяточки, а действительно выводит зрителя из зоны комфорта, заставляя задуматься прежде всего о том, имеет ли право автор с отсутствием моральной позиции говорить что-либо о деградации морали.

«Мальчик и птица»

Режиссер Хаяо Миядзаки

Когда зараженный войной Токио полыхнул как спичка, подросток Махито остался без матери. Пепел осел на землю, отец женился на маминой сестре, а мальчик отправился в деревню, где однажды встретил болтливую цаплю, обещающую отвести его в такой мир, где и мама жива, и никаких исторических катаклизмов больше не предвидится.

Последний фильм Хаяо Миядзаки получил «Оскар» в 2024 году и автоматически стал считаться завещанием мастера. Во многом небезосновательно: «Мальчик и птица» составлен из мотивов, фрагментов и образов практически всех его предыдущих работ, а являющийся в конце бог-демиург удивительно похож на самого автора. Но все же это куда более глубокая и тонкая вещь, чем просто кино о кино: в искусство ради искусства Миядзаки не верит, а вот в лишенное рациональности добро — да. Мир земной однажды рухнет, на его пепелище зародится что-то новое, но фатализм и законы существования человеческого муравейника не должны мешать вере в лучшее и любви к ближнему.