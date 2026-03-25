В Галерее Люмьер показывают черно-белый взгляд на звезд от Винсента Питерса
Выставка фотографа открыта на площадке с начала марта. В экспозиции и известные произведения мастера портретной фотографии, и новые работы, которые он выполнил буквально накануне открытия.
Питерс известен своими кинематографичными черно-белыми портретами мировых звезд. Он и сегодня остается верен съемке на пленочную камеру, а в работах сочетает современные приемы с традицией портретной фотографии. На выставке в Галерее Люмьер можно увидеть портреты Моники Беллуччи, Дэвида Бекхема, Натальи Водяновой, Джона Малковича, Аманды Сайфред и других.
Выставка Винсента Питерса для Галереи Люмьер — один из основных проектов юбилейного, 25-летнего сезона работы.
Экспозиция открыта до 24 мая.