В Галерее Люмьер показывают черно-белый взгляд на звезд от Винсента Питерса

Выставка фотографа открыта на площадке с начала марта. В экспозиции и известные произведения мастера портретной фотографии, и новые работы, которые он выполнил буквально накануне открытия.

Аманда Сейфрид, Париж, 2015 Фото: Vincent Peters / courtesy Lumiere Gallery Джон Малкович, Нью-Йорк, 2006 Фото: Vincent Peters / courtesy Lumiere Gallery Дэвид Бекхэм, Лондон, 2001 Фото: Vincent Peters / courtesy Lumiere Gallery Ева Герцигова, Париж, 2002 Фото: Vincent Peters / courtesy Lumiere Gallery Наталья Водянова, Париж, 2009 Фото: Vincent Peters / courtesy Lumiere Gallery Моника Беллуччи, Рим, 2006 Фото: Vincent Peters / courtesy Lumiere Gallery

Питерс известен своими кинематографичными черно-белыми портретами мировых звезд. Он и сегодня остается верен съемке на пленочную камеру, а в работах сочетает современные приемы с традицией портретной фотографии. На выставке в Галерее Люмьер можно увидеть портреты Моники Беллуччи, Дэвида Бекхема, Натальи Водяновой, Джона Малковича, Аманды Сайфред и других.

Выставка Винсента Питерса для Галереи Люмьер — один из основных проектов юбилейного, 25-летнего сезона работы.

Экспозиция открыта до 24 мая.