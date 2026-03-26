В Архангельской области добыли алмаз в 56 карат

На месторождении им. Владимира Гриба обнаружен алмаз ювелирного качества весом 56 карат и размером 23,7 х 22,7 х 16,4 мм. Это второй камень весом более 50 карат, извлеченный в 2026 году, и 53-й по счету уникальный кристалл, найденный на предприятии.

Архангельская область — единственный регион в Европе, где ведется промышленная добыча алмазов. Ежегодно на месторождении им. Владимира Гриба добывается порядка 4 млн карат алмазов. В феврале 2026 года здесь был получен 50-миллионный карат с момента старта разработок, а также извлечен алмаз весом 228,62 карата.

Милена Двойченкова