Первая за 60 лет выставка картин Черчилля откроется в Лондоне

23 мая в лондонском музее «Собрание Уоллеса» начнется крупная ретроспектива живописи Уинстона Черчилля — первая в Великобритании после его смерти. Политик, который 62 года провел в парламенте и дважды возглавлял правительство, всю жизнь занимался искусством.

На экспозиции «Уинстон Черчилль: художник» представят более 50 работ, причем больше половины из них — из частных собраний. Посетители увидят мрачные военные сцены и сияющие средиземноморские гавани, натюрморты и портреты, а также знаменитые марокканские пейзажи, которые автор считал вершиной своего мастерства.

Выставка проследит весь творческий путь Черчилля — от первых опытов 1915 года до зрелых работ,— а также его отношения с художественными наставниками Джоном Лавери и Уильямом Николсоном и Королевской академией, где он выставлялся под псевдонимом.

Параллельно в музее пройдет бесплатная экспозиция «Собрание Уоллеса во время войны», посвященная связям учреждения с семьей Черчилля в годы Второй мировой.

Милена Двойченкова