Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Первая за 60 лет выставка картин Черчилля откроется в Лондоне

23 мая в лондонском музее «Собрание Уоллеса» начнется крупная ретроспектива живописи Уинстона Черчилля — первая в Великобритании после его смерти. Политик, который 62 года провел в парламенте и дважды возглавлял правительство, всю жизнь занимался искусством.

Фото: Getty Images

На экспозиции «Уинстон Черчилль: художник» представят более 50 работ, причем больше половины из них — из частных собраний. Посетители увидят мрачные военные сцены и сияющие средиземноморские гавани, натюрморты и портреты, а также знаменитые марокканские пейзажи, которые автор считал вершиной своего мастерства.

Выставка проследит весь творческий путь Черчилля — от первых опытов 1915 года до зрелых работ,— а также его отношения с художественными наставниками Джоном Лавери и Уильямом Николсоном и Королевской академией, где он выставлялся под псевдонимом.

Параллельно в музее пройдет бесплатная экспозиция «Собрание Уоллеса во время войны», посвященная связям учреждения с семьей Черчилля в годы Второй мировой.

Милена Двойченкова

Фотогалерея

Предыдущая фотография
43-й президент США Джордж Буш-младший увлекся масляной живописью после того, как покинул пост президента в 2009 году

Фото: Reuters

В 2014 году Джордж Буш-младший представил выставку своих картин под названием «Искусство лидерства: личная дипломатия президента». Среди экспонатов — более 20 портретов глав государств, в том числе Владимира Путина

Фото: Brandon Wade / Reuters

«Я стал по-другому видеть цвета и начал замечать тени… Я люблю рисовать, живопись невероятно изменила мою жизнь в положительную сторону» &lt;br>На фото: автопортрет Джорджа Буша-младшего

Фото: thesmokinggun.com

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль увлекся живописью в 40 лет и создал около 500 картин. Он занимался написанием пейзажей, работал на пленэре. Многократно посылал свои работы на конкурсы, в 1925 году на Лондонской выставке художников-любителей его картина заняла первое место. В 1947 году две его картины были приняты в Королевскую академию искусств, которая в 1948 году пожаловала ему звание почетного члена

Фото: AP

«Живопись пришла мне на помощь в трудную минуту и стала верной подругой. Ведь в отличие от спорта или игр, где невозможно добиться успеха, не приложив значительных физических усилий, живопись прекрасно уживается со старостью и даже дряхлостью» &lt;br>В 2021 году картина Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» была продана за рекордные для его работ $11,5 млн. Это единственное полотно, написанное Черчиллем за годы Второй мировой войны. В 1943-м он подарил эту работу тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту

Фото: Frank Augstein / AP

Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США, начал заниматься живописью после Второй мировой войны. Его рукой написано более 240 картин. В Белом доме для него даже оборудовали мастерскую

Фото: Corbis / Getty Images

Эйзенхауэр предпочитал создавать пейзажи, портреты членов семьи и работников своего аппарата, которым он впоследствии дарил картины

Фото: Anthony Camerano / AP

Американский игрок в гольф Бобби Джонс позирует на фоне собственного портрета, написанного Эйзенхауэром

Фото: AP

Джимми Картер, 39-й президент США, начал заниматься живописью уже после ухода с поста главы государства. Причем сначала его художественное увлечение совпало с литературным: он сам нарисовал обложку для своего исторического романа «Осиное гнездо» &lt;br>На фото: Джимми Картер (слева) и художник Энди Уорхол (справа)

Фото: National Archives and Records Administration

С помощью живописи Картер собирает деньги на благотворительность. В 2012 году одна из его картин была продана на аукционе за $250 тыс. Все вырученные средства поступили в фонд «Центр Картера»

Фото: The Carter Center

Последняя книга Джимми Картера «Полноценная жизнь: размышления в 90 лет» (2015) содержит его избранные картины, на которых запечатлены сцены из жизни 39-го президента: портреты его родственников, дом детства, рабочие моменты и т.п. &lt;br>На фото: картина «Мирный договор, Садат, Бегин, Картер»

Фото: Jimmy Carter

Картина «Узор на заиндевевшем окне», написанная президентом России Владимиром Путиным на рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге в декабре 2008 года, была продана на благотворительном аукционе в январе 2009 года за 37 млн руб., став самым дорогим лотом

Фото: Коммерсантъ / Александр Беляев

Картина «Узор на заиндевевшем окне» была куплена представителем московской галереи «Наши художники»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В сентябре 2013 года Владимир Путин в рамках рабочего визита побывал в средней общеобразовательной школе №7 Кургана. Там на электронной доске он нарисовал кошку, изобразив вид сзади. Его рисунок вскоре стал интернет-мемом

Фото: Рисунок Владимира Путина

Работы кисти спикера Совета федерации Валентины Матвиенко неоднократно становились хитами продаж на благотворительных ярмарках

Фото: Коммерсантъ / Денис Владимиров

В 2008 году картина Валентины Матвиенко «Мишка» ушла с молотка за рекордные 11 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев  /  купить фото

Король Великобритании Карл III занимается акварелью. На его официальном сайте представлено около 130 работ

Фото: AFP

В основном монарх пишет пейзажи и делает зарисовки британских королевских замков. Также Карл III экспериментирует с натюрмортами и абстрактными композициями &lt;br>На фото: в 1997 году одну из картин тогда еще наследника британского престола напечатали на ски-пассах в Швейцарии

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Будущий лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в молодости увлекался изобразительным искусством. В 1907–1908 годах он пытался поступить в Венскую художественную школу, но обе попытки оказались безуспешными

Фото: AP

С 1909 года Гитлер через посредников продавал свои картины малого формата. Он перерисовывал старые гравюры и почтовые открытки с историческими зданиями &lt;br>На фото: картина «Старая ратуша»

Фото: AP / Michael Probst

В 2006 году полотна Гитлера, включая «Домик с красной крышей» (на фото), были проданы на аукционе в Великобритании за 118 тыс. фунтов стерлингов. Участниками торгов стали представители из разных уголков мира, в том числе из Японии, России, Новой Зеландии и Южной Африки

Фото: AP

Действующий премьер-министр Албании Эди Рама до прихода в политику профессионально занимался живописью. Его работы выставлялись в лондонской галерее Тейт, на Венецианской биеннале и в Музее современного искусства в Монреале

Фото: AP / Hektor Pustina

Когда Эди Рама занимал пост мэра албанской столицы Тираны, он предложил сделать серые здания советской эпохи разноцветными: «Когда повсюду появляются яркие цвета, ожидание перемен начинает менять дух народа… Люди бросают меньше мусора на улицах и платят налоги»

Фото: Eye Ubiquitous / REX / Shutterstock / Fotodom

Верховный лидер Испании Франсиско Франко рисовал для того, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневных проблем. «Если вы хотя бы немного разбираетесь в живописи, то должны отдать должное его мастерству: хотя его работы вряд ли можно причислить к шедеврам искусства, его рисунок выдает в нем одаренного художника»,— отзывался о своем деде внук диктатора Франсиско Франко Мартинес-Бордиу

Фото: Biblioteca Virtual de Defensa

По словам внука Франко, занятия живописью в качестве отдыха испанскому лидеру прописал его личный врач. Картины диктатора гиперреалистичны и зачастую изображают сцены охоты и насилия

Фото: Francisco Franco

Также Франко писал и «мирные» картины, в том числе портреты родственников (на фото — «Портрет дочери Кармен»)

Фото: Francisco Franco

Королева Великобритании Виктория рисовала для себя и никогда не думала, что про ее увлечение станет известно публике. В 1844 году разразился большой скандал, когда журналист Джаспер Томсетт Джадж смог заполучить несколько изображений

Фото: Джон Мэйолл

Королева Виктория создавала наброски и рисунки членов монаршей семьи, своих домашних питомцев и сценок из жизни

Фото: Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth

Полководец северян во время Гражданской войны и будущий 18-й президент США Улисс Грант начал рисовать, когда был кадетом военной академии Вест-Пойнт

Фото: Library of Congress

На большинстве работ Улисса Гранта, выполненных акварелью, изображены пейзажи и лошади

Фото: Ulysses Grant

6 июня 2018 года в Национальном музее имени Алдан-Маадыр в Кызыле открылась выставка работ министра обороны России Сергея Шойгу. Как заявляла тогда представитель музея Мария Наксыл, министр уже давно увлекается изобразительным искусством

Фото: vk.com / karaool / vk.com/karaool

Среди работ, представленных публике, – живопись, графика и резьба. В музее также выставлены вазы, шкатулки и скульптуры, выполненные из корней тувинских кедров. Всего около ста художественных произведений

Фото: Минобороны России

В мае 2021 года работы Сергея Шойгу были проданы за 40 млн руб. на благотворительном аукционе «Творчество ради жизни», который проходил в московской штаб-квартире Русского географического общества. В августе 2021-го одноименная выставка картин и скульптур была впервые представлена в казанской Национальной художественной галерее «Хазине» (на фото)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 33

Смотреть