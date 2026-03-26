Алтарь Беллини отреставрируют на глазах у венецианцев

Специалисты посчитали картину художника Джованни Беллини слишком хрупкой для транспортировки, так что реставрировать шедевр эпохи Возрождения будут прямо в музейном зале. Двухлетний проект по восстановлению «Мадонны с младенцем на троне» (около 1478 года) развернется в галерее Академии в Венеции, где произведение поместят под стекло и будут работать с ним в присутствии публики.

На поверхности деревянной панели наблюдаются длинные трещины из-за перепадов температур, а оригинальные пигменты изменили цвет за прошедшие столетия. В рамках проекта сначала стабилизируют основу, затем проведут исследование с помощью ультрафиолетовой флуоресценции и инфракрасной съемки, чтобы выявить первоначальный замысел автора и последствия предыдущих реставраций. Завершающим этапом станет очистка мягкими растворителями, подправка совместимыми пигментами и покрытие новым стойким лаком.

В 1810-х годах эту работу извлекли из каменной рамы церкви Сан-Джоббе и перевезли через всю Венецию в галерею Академии. Стоимость нынешней реставрации оценивается в €500 тыс., причем более половины суммы предоставит некоммерческая организация Venetian Heritage, которая в прошлом году уже помогла восстановить другую работу Беллини — «Пьету» (около 1470 года).

Милена Двойченкова