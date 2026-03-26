Силовые тренировки предотвращают до 73% случаев деменции

Нейробиолог и автор книги «The Stimulated Mind» Томми Вуд утверждает , что возрастное снижение когнитивных функций не является неизбежным. По его словам, до 73% случаев деменции можно предотвратить — и ключевую роль в этом играют силовые тренировки.

Эксперт, работающий с гонщиками «Формулы-1» и профессиональными спортсменами, объясняет, что мозг подчиняется тому же правилу, что и мышцы: стимуляция, восстановление и адаптация. Особое внимание он уделяет силовым тренировкам, которые благотворно влияют на структуру и функцию белого вещества — сети быстрых связей в мозге, отвечающей за принятие решений.

Помимо работы с отягощениями, он выделяет три основных типа полезной для мозга активности: аэробные упражнения, тренировки на координацию, а также танцы и ракеточные виды спорта, которые задействуют когнитивные способности в комплексе. При этом для заметного эффекта не требуется сложных программ: достаточно двух тренировок в неделю по 30–60 минут.

«Если вы попадаете в стрессовую ситуацию, думая, что стресс вреден, это негативно скажется на вашей работоспособности,— говорит ученый.— Но если вы думаете, что стресс полезен, вы все равно получите стрессовую реакцию, но при этом высвобождаются гормоны, которые помогают вам адаптироваться». Господин Вуд подчеркивает, что для сохранения остроты ума не нужны дорогостоящие добавки, а важно осваивать новые навыки, поддерживать социальные связи и правильно выстраивать режим, чередуя периоды глубокой концентрации с полноценным отдыхом.

Милена Двойченкова