В Москве теперь можно виртуально вернуться в игровое прошлое

В иммерсивном арт-пространстве «Люминар» на ВДНХ поколение первых видеоигр теперь может показать своим детям, на чем оно росло,— и в этом им поможет мультимедийное шоу «Игровая Вселенная 3000», которое рассказывает о прошлом и этапах развития компьютерной графики.

Шоу запущено в сотрудничестве со студией мультимедиа-дизайна Radugadesign и раскрывает ключевые этапы истории видеоигр — от пиксельной восьмибитной эстетики и первых онлайн-игр до современных детализированных 3D-миров.

Шоу проходит в арт-пространстве площадью более чем 1000 кв. м. Посетители могут и сами попробовать себя в многопользовательской игре, раннере от первого лица, головоломке или текстовом квесте. Ну и информация для тех, кто в теме: в шоу полно игровых мемов и пасхалок.