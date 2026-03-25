Вандал уничтожил стеклянные растения художника Чихули на $240 тыс.

Злоумышленник проник в выставочный центр Chihuly Garden and Glass в Сиэтле и разбил 12 художественных работ из стекла, созданных известным американским мастером Дейлом Чихули. Ущерб оценили в $240 тыс. Местные власти предъявили 40-летнему подозреваемому обвинения в краже со взломом, нападении и умышленном повреждении имущества. Судья установил залог в $100 тыс., мужчина остается под стражей.

Инцидент произошел около 23:00 16 марта: охранник выставки обнаружил вандала, разбивающего светящиеся стеклянные скульптуры. В полиции Сиэтла уточнили , что охранник попытался самостоятельно обезвредить нарушителя, но тот начал бросать осколки стекла, а затем попытался ударить сотрудника ножом. Прибывшим на место правоохранителям подозреваемый также оказал сопротивление, но в итоге был арестован.

«К счастью, никто не пострадал, а человек, причинивший ущерб, был задержан полицией Сиэтла,— сообщил представитель выставки.— Сад и стеклянная галерея Чихули в настоящее время открыты для публики и возобновили работу в обычном режиме». Поврежденные произведения вывезли на следующий день, команда музея планирует их заменить. Будут ли это копии или новые работы — пока неизвестно.

Музей Chihuly Garden and Glass демонстрирует работы художника с 2012 года. Произведения Дейла Чихули входят в более чем 200 коллекций по всему миру, включая собрание Лувра.

Милена Двойченкова