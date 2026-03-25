Вандал уничтожил стеклянные растения художника Чихули на $240 тыс.

Злоумышленник проник в выставочный центр Chihuly Garden and Glass в Сиэтле и разбил 12 художественных работ из стекла, созданных известным американским мастером Дейлом Чихули. Ущерб оценили в $240 тыс. Местные власти предъявили 40-летнему подозреваемому обвинения в краже со взломом, нападении и умышленном повреждении имущества. Судья установил залог в $100 тыс., мужчина остается под стражей.

Инцидент произошел около 23:00 16 марта: охранник выставки обнаружил вандала, разбивающего светящиеся стеклянные скульптуры. В полиции Сиэтла уточнили, что охранник попытался самостоятельно обезвредить нарушителя, но тот начал бросать осколки стекла, а затем попытался ударить сотрудника ножом. Прибывшим на место правоохранителям подозреваемый также оказал сопротивление, но в итоге был арестован.

«К счастью, никто не пострадал, а человек, причинивший ущерб, был задержан полицией Сиэтла,— сообщил представитель выставки.— Сад и стеклянная галерея Чихули в настоящее время открыты для публики и возобновили работу в обычном режиме». Поврежденные произведения вывезли на следующий день, команда музея планирует их заменить. Будут ли это копии или новые работы — пока неизвестно.

Музей Chihuly Garden and Glass демонстрирует работы художника с 2012 года. Произведения Дейла Чихули входят в более чем 200 коллекций по всему миру, включая собрание Лувра.

Милена Двойченкова

Картина Харменса Рембрандта «Ночной дозор» подвергалась порче три раза — в 1911, 1975 и 1990 годах. 14 сентября 1975 года безработный школьный учитель Вильгельм де Рийк порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла четыре года

Фото: Sepia Times / Universal Images Group / Getty Images

10 марта 1914 года суфражистка Мэри Ричардсон порезала картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» топориком для мяса. Активистка заявила, что так выступила против ареста основательницы женского социально-политического союза Эммелин Панкхерст. Картину удалось полностью отреставрировать и вернуть в музей

Фото: leemage / AFP

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» подвергалась атакам вандалов несколько раз. В 1956 году ее облили кислотой, повредив нижнюю часть рамы. 30 декабря 1956 года боливиец Уго Вильегас бросил в полотно камень, повредив слой краски у локтя. После этого картину защитили пуленепробиваемым стеклом. Это спасло ее от дальнейших повреждений. После закрытия полотна стеклом в нее бросали торт и глиняную чашку. В 1974 году на выставке в Токио женщина попыталась покрасить ее краской из баллончика

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

21 мая 1972 года австралийский геолог Ласло Тот набросился на скульптуру Микеланджело Буонарроти «Пьета» с криком «Я Иисус Христос, Христос восстал из мертвых». Он нанес ей 15 ударов скальным молотком. При реставрации использовали около полусотни отбитых фрагментов. Изготавливать новые части для починки скульптуры не потребовалось.

Фото: Getty Images

15 июня 1985 года литовец Бронюс Майгис облил серной кислотой картину Харменса Рембрандта «Даная». Кроме того, он дважды порезал полотно ножом. Реставрация картины заняла 12 лет и завершилась в 1997 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»/Коммерсантъ / Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1986 году Герард Бладерен разрезал ножом картину Барнетта Ньюмана «Кто боится красного, желтого и голубого III». Реставрация полотна заняла пять лет и обошлась в $450 тыс.

Фото: Olaf Kraak / ANP MAG / AFP

В июле 1987 года Роберт Кембридж выстрелил из обреза в картину Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Дробь разбила защитное стекло и повредила полотно. Реставрация картины заняла больше года

Фото: PA Images / Getty Images

В 1997 году художник Александр Бренер нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Казимира Малевича «Супрематизм». Реставрация полотна обошлась в $10 тыс. Суд обязал преступника оплатить эти работы

Фото: EPA / Vostock Photo

В 2007 году художница Ринди Сэм поцеловала картину Сая Твомбли «Федр», оставив на ней отпечаток красной помады. Преступница заявила, что это было «творческое действие, вызванное силой искусства». При попытках вывести помаду использовалось около 30 видов химикатов, однако работы не помогли

Фото: Boris Horvat / AFP

В июне 2012 года Эндрю Шеннон пробил кулаком дыру в картине Клода Моне «Парусник в бухте Аржантей». Реставрация полотна продолжалась 18 месяцев. Картина вернулась на свое место 1 июля 2014 года

Фото: Christie's

13 июня 2012 года молодой человек с помощью трафарета и баллончика краски испортил картину Пабло Пикассо «Женщина в красном кресле». Вандал нарисовал на полотне тореадора, убивающего быка, и написал испанское слово Conquista. Преступник заявил, что сделал это, чтобы «отдать дань уважения Пабло Пикассо». Сотрудники музея смогли быстро очистить картину от краски

Фото: Carl Court / AFP

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» подвергалась нападению вандалов дважды. В 1913 году старообрядец Абрам Балашов порезал полотно ножом. Тогда в реставрации принял участие сам Илья Репин. 25 мая 2018 года безработный Игорь Подпорин несколько раз ударил картину железной стойкой ограждения, из-за чего она порвалась. Полотно вернулось на свое место после реставрации 23 мая 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

7 декабря 2021 года охранник Ельцин-центра Александр Васильев ручкой нарисовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно было застраховано на 74,9 млн руб. Стоимость реставрации оценили в 250 тыс. руб. Картина была успешно восстановлена. Преступник заявил, что раскаивается в содеянном и назвал себя «дураком». Он добавил, что принял картины за «детские рисунки»

Фото: Соцсети Evgenykuyvashev

Статуя «Русалочка» Ханса Андерсена подвергалась нападения вандалов множество раз. В 1964 и 1998 годах статую обезглавливали. В первый раз голову восстановили по гипсовому слепку Ханса Андерсена, во второй — она была возвращена анонимно. В 2007 году власти Копенгагена решили перенести статую дальше в гавань, чтобы избежать новых нападений вандалов

Фото: Getty Images

14 октября 2022 года две девушки в майках климатической кампании Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога «Подсолнухи». Затем активистки приклеили свои руки к стене рядом с картиной. Одна из них во время акции заявила: «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа». Стоимость полотна составляет $84 млн

Фото: Reuters

