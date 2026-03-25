В Южной Корее обнаружили останки пушистого динозавра

На южнокорейском острове Апхэ палеонтологи обнаружили останки неизвестного ранее вида динозавров, который назвали Doolysaurus — в честь популярного героя мультфильмов, динозавра Дули. Видовое имя huhmini он получил в честь корейского палеонтолога Мина Ху. Животное обитало на территории современной Кореи в середине мелового периода, от 113 млн до 94 млн лет назад. По словам специалистов, у животного мог быть пушистый покров.

Фото: Christie's / Handout / Reuters

Фото: Christie's / Handout / Reuters

Исследователи из Техасского университета в Остине и Национального университета Чоннам извлекли частичный скелет, включающий кости черепа, позвонки, задние конечности и многочисленные гастролиты — камни, которые животное проглатывало для пищеварения. С помощью микрокомпьютерной томографии ученым удалось реконструировать внутренние детали анатомии, скрытые в каменной породе. Наличие гастролитов позволяет предположить, что динозавр, относящийся к группе тесцелозавридов, был всеядным.

Это первый вымерший вид, найденный в стране за последние 15 лет. Гистологический анализ показал, что обнаруженный динозавр был очень молодым — около двух лет от роду. Его размер не превышал современной индейки, тогда как взрослые особи были вдвое крупнее.

Милена Двойченкова

Фотогалерея

В октябре 2020 года на аукционе Christie&#39;s полный скелет тираннозавра по имени «Стэн» был продан за рекордные $31,8 млн анонимному покупателю. Останки были найдены в 1987 году, перед продажей они находились на изучении в Институте геологических исследований Блэк-Хиллз

В октябре 2020 года на аукционе Christie's полный скелет тираннозавра по имени «Стэн» был продан за рекордные $31,8 млн анонимному покупателю. Останки были найдены в 1987 году, перед продажей они находились на изучении в Институте геологических исследований Блэк-Хиллз

Фото: Mike Segar / Reuters

В октябре 1997 года с молотка на Sotheby’s ушел тираннозавр «Сью» за $8,3 млн. Его приобрел чикагский Музей естественной истории им. Филда. С 2018 года ему посвящена собственная галерея, а череп выставляется отдельно, так как часто берется исследователями для изучения

В октябре 1997 года с молотка на Sotheby’s ушел тираннозавр «Сью» за $8,3 млн. Его приобрел чикагский Музей естественной истории им. Филда. С 2018 года ему посвящена собственная галерея, а череп выставляется отдельно, так как часто берется исследователями для изучения

Фото: Jim Young / Reuters

В октябре 2021 года на аукционе в Париже за $7,7 млн (€6,65 млн) анонимный покупатель приобрел скелет трицератопса «Большой Джон». Это рекордная цена для Европы. «Большого Джона» обнаружили в 2014 году и назвали в честь владельца участка, на котором он был обнаружен

В октябре 2021 года на аукционе в Париже за $7,7 млн (€6,65 млн) анонимный покупатель приобрел скелет трицератопса «Большой Джон». Это рекордная цена для Европы. «Большого Джона» обнаружили в 2014 году и назвали в честь владельца участка, на котором он был обнаружен

Фото: IAN LANGSDON / EPA / Vostock Photo

В июне 2011 года два скелета динозавров, названных «дерущейся парой», были проданы с аукциона Heritage за $2,8 млн анонимному музею. Скелеты аллозавра и стегозавра предлагались вместе, так как были обнаружены неподалеку друг от друга с переплетенными конечностями. Это привело ученых к выводу, что перед смертью они бились насмерть

В июне 2011 года два скелета динозавров, названных «дерущейся парой», были проданы с аукциона Heritage за $2,8 млн анонимному музею. Скелеты аллозавра и стегозавра предлагались вместе, так как были обнаружены неподалеку друг от друга с переплетенными конечностями. Это привело ученых к выводу, что перед смертью они бились насмерть

Фото: Heritage Auction

В июне 2018 года в Париже на аукционе Aguttes за $2,4 млн был продан скелет предполагаемого аллозавра. Некоторые отличия в его скелете вызвали споры о том, что это новый, еще не изученный вид динозавров, однако петиции и просьбы ученых отложить аукцион для изучения останков ни к чему не привели

В июне 2018 года в Париже на аукционе Aguttes за $2,4 млн был продан скелет предполагаемого аллозавра. Некоторые отличия в его скелете вызвали споры о том, что это новый, еще не изученный вид динозавров, однако петиции и просьбы ученых отложить аукцион для изучения останков ни к чему не привели

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

В декабре 2016 года скелет аллозавра по имени «Кан» был продан за $1,2 млн на аукционе Aguttes. В настоящее время он находится в садах Маркессак недалеко от одноименного замка в Везаке во Франции

В декабре 2016 года скелет аллозавра по имени «Кан» был продан за $1,2 млн на аукционе Aguttes. В настоящее время он находится в садах Маркессак недалеко от одноименного замка в Везаке во Франции

Фото: JEFF PACHOUD / AFP

В июне 2012 года на аукционе Heritage за $1 млн был продан скелет тарбозавра. Спустя месяц Министерство внутренней безопасности США постановило вернуть его в Монголию, откуда тарбозавра нелегально ввезли в США в 2010 году

В июне 2012 года на аукционе Heritage за $1 млн был продан скелет тарбозавра. Спустя месяц Министерство внутренней безопасности США постановило вернуть его в Монголию, откуда тарбозавра нелегально ввезли в США в 2010 году

Фото: HO / USANYS / AFP

В декабре 2013 года Музей естественной истории Дании на аукционе West Sussex приобрел за $652 тыс. скелет диплодока «Мисти». Это один из шести почти полных скелетов в мире, он был обнаружен в 2009 году в Вайоминге (США)

В декабре 2013 года Музей естественной истории Дании на аукционе West Sussex приобрел за $652 тыс. скелет диплодока «Мисти». Это один из шести почти полных скелетов в мире, он был обнаружен в 2009 году в Вайоминге (США)

Фото: Luke MacGregor / Reuters

В декабре 2017 года скелет мамонта был продан с аукциона за $645 тыс. Обнаруженный в Сибири, скелет был приобретен французской компанией SOPREMA, занимающейся гидроизоляцией. С тех пор он выставляется в лобби фирмы

В декабре 2017 года скелет мамонта был продан с аукциона за $645 тыс. Обнаруженный в Сибири, скелет был приобретен французской компанией SOPREMA, занимающейся гидроизоляцией. С тех пор он выставляется в лобби фирмы

Фото: PHILIPPE DESMAZES / AFP

В 2007 году актер Николас Кейдж приобрел череп тарбозавра за $276 тыс. Как выяснилось впоследствии, он был нелегально привезен в США из Монголии. В 2015 году актер согласился вернуть череп монгольским властям

В 2007 году актер Николас Кейдж приобрел череп тарбозавра за $276 тыс. Как выяснилось впоследствии, он был нелегально привезен в США из Монголии. В 2015 году актер согласился вернуть череп монгольским властям

Фото: Byambasuren Byamba-Ochir /AFP

В октябре 2020 года на аукционе Christie's полный скелет тираннозавра по имени «Стэн» был продан за рекордные $31,8 млн анонимному покупателю. Останки были найдены в 1987 году, перед продажей они находились на изучении в Институте геологических исследований Блэк-Хиллз

Фото: Mike Segar / Reuters

В октябре 1997 года с молотка на Sotheby’s ушел тираннозавр «Сью» за $8,3 млн. Его приобрел чикагский Музей естественной истории им. Филда. С 2018 года ему посвящена собственная галерея, а череп выставляется отдельно, так как часто берется исследователями для изучения

Фото: Jim Young / Reuters

В октябре 2021 года на аукционе в Париже за $7,7 млн (€6,65 млн) анонимный покупатель приобрел скелет трицератопса «Большой Джон». Это рекордная цена для Европы. «Большого Джона» обнаружили в 2014 году и назвали в честь владельца участка, на котором он был обнаружен

Фото: IAN LANGSDON / EPA / Vostock Photo

В июне 2011 года два скелета динозавров, названных «дерущейся парой», были проданы с аукциона Heritage за $2,8 млн анонимному музею. Скелеты аллозавра и стегозавра предлагались вместе, так как были обнаружены неподалеку друг от друга с переплетенными конечностями. Это привело ученых к выводу, что перед смертью они бились насмерть

Фото: Heritage Auction

В июне 2018 года в Париже на аукционе Aguttes за $2,4 млн был продан скелет предполагаемого аллозавра. Некоторые отличия в его скелете вызвали споры о том, что это новый, еще не изученный вид динозавров, однако петиции и просьбы ученых отложить аукцион для изучения останков ни к чему не привели

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

В декабре 2016 года скелет аллозавра по имени «Кан» был продан за $1,2 млн на аукционе Aguttes. В настоящее время он находится в садах Маркессак недалеко от одноименного замка в Везаке во Франции

Фото: JEFF PACHOUD / AFP

В июне 2012 года на аукционе Heritage за $1 млн был продан скелет тарбозавра. Спустя месяц Министерство внутренней безопасности США постановило вернуть его в Монголию, откуда тарбозавра нелегально ввезли в США в 2010 году

Фото: HO / USANYS / AFP

В декабре 2013 года Музей естественной истории Дании на аукционе West Sussex приобрел за $652 тыс. скелет диплодока «Мисти». Это один из шести почти полных скелетов в мире, он был обнаружен в 2009 году в Вайоминге (США)

Фото: Luke MacGregor / Reuters

В декабре 2017 года скелет мамонта был продан с аукциона за $645 тыс. Обнаруженный в Сибири, скелет был приобретен французской компанией SOPREMA, занимающейся гидроизоляцией. С тех пор он выставляется в лобби фирмы

Фото: PHILIPPE DESMAZES / AFP

В 2007 году актер Николас Кейдж приобрел череп тарбозавра за $276 тыс. Как выяснилось впоследствии, он был нелегально привезен в США из Монголии. В 2015 году актер согласился вернуть череп монгольским властям

Фото: Byambasuren Byamba-Ochir /AFP

