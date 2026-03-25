В Южной Корее обнаружили останки пушистого динозавра

На южнокорейском острове Апхэ палеонтологи обнаружили останки неизвестного ранее вида динозавров, который назвали Doolysaurus — в честь популярного героя мультфильмов, динозавра Дули. Видовое имя huhmini он получил в честь корейского палеонтолога Мина Ху. Животное обитало на территории современной Кореи в середине мелового периода, от 113 млн до 94 млн лет назад. По словам специалистов, у животного мог быть пушистый покров.

Исследователи из Техасского университета в Остине и Национального университета Чоннам извлекли частичный скелет, включающий кости черепа, позвонки, задние конечности и многочисленные гастролиты — камни, которые животное проглатывало для пищеварения. С помощью микрокомпьютерной томографии ученым удалось реконструировать внутренние детали анатомии, скрытые в каменной породе. Наличие гастролитов позволяет предположить, что динозавр, относящийся к группе тесцелозавридов, был всеядным.

Это первый вымерший вид, найденный в стране за последние 15 лет. Гистологический анализ показал, что обнаруженный динозавр был очень молодым — около двух лет от роду. Его размер не превышал современной индейки, тогда как взрослые особи были вдвое крупнее.

