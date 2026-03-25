Третьяковская галерея в Самаре возвращает всех в прошлое

В занимаемом Третьяковской галереей в Самаре бывшем здании фабрики-кухни завода имени Масленникова предлагается путешествие во времени. Выставка «Детство. Мечты» кому-то подарит воспоминания о школе и заставит поностальгировать, а кому-то откроет чужие опыты с волком из «Ну, погоди!», который ловит яйца в электронной игре, или грезы о вожделенной кукле на полке в советском магазине с небогатым ассортиментом.

Текст: Анна Черникова

Фото: Анна Черникова, Коммерсантъ Ильгизар Хасанов. «Красное», 1999–2025. Экспозиция выставки «Детство. Мечты», ГТГ в Самаре

По стенам — весь набор классики про детей из собрания Третьяковки — и «Опять двойка» Федора Решетова, и «Будущие летчики» Александра Дейнеки, и «Дочь Советской Киргизии» Семена Чуйкова, и «Вратарь» Сергея Григорьева, и «Юные авиамоделисты» Николая Чернышева, и «Первоклассница» Владимира Васильева, и «Катенька у окна» Петра Кончаловского.

Как сцепка с современностью «Айдан» Таира Салахова — маленькая девочка с выразительными темными глазами, в белом платьице на белой же лошадке-качалке. Она повзрослела, мы повзрослели. Но у всех было детство. И его артефакты тут в витринах. И сандалии — в таких бегала героиня комедии «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» Элема Климова, и школьная форма, и пионерский галстук, и даже красная полоска дежурного по классу, которая надевалась на руку.

Пеналы, портфели, буквари, перьевые ручки — классический набор, чтобы то ли поностальгировать по советскому детству, то ли объяснить своим детям и внукам, что это за странные предметы и приборы.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «1918 год в Петрограде ("Петроградская мадонна")», 1920 Фото: Государственная Третьковская Галерея Семен Чуйков «Дочь Советской Киргизии», 1948 Фото: Государственная Третьковская Галерея Таир Салахов «Айдан», 1967 Фото: Государственная Третьковская Галерея

Рассказывать можно на примере разных пространств. Вот класс, где с потолка свисают буквы, как в прописях, а в середине зала пугающей громадой высится огромная деревянная парта — инсталляция «Пройденный материал» группы «Сады». А вот магазин с дурацкими пластиковыми и резиновыми крокодилами, медведями и собаками, рядами бездушных кудрявых кукол в платьях с рюшечками и мишкой-бубном. На другой витрине коньки — просто лезвия, которые надо было привязывать к обуви ремешками, деревянные беговые лыжи. За архитектуру выставки отвечало бюро Planet9.

Есть тут и дом из диванных подушек, и двор с песочницей — правда, она из недавней пандемийной реальности: автор инсталляции Эльдар Ганеев заклеил доступ к ней красно-белыми лентами с надписью: «В детство входа нет».

«Молодец!» — это красная надпись на полотне Аси Заславской. Кто не мечтал о такой похвале от учителя. Впрочем, в компании-партнере выставки «Яндекс», которой отдали тут целый зал, тоже знают толк в мечтах. Пространство так и названо «Мечта о технологиях». А собраны тут объекты вожделения советских детей 1980-х— портативные игры: и волк с корзиной яиц, и аквалангисты с осьминогом, и веселый повар. А еще первые компьютеры с бродилками и стрелялками, которые подгружались еще с магнитофонных кассет. И машинки на пульте дистанционного управления.

Группа «Сады». Инсталляция «Пройденный материал», 2025. Экспозиция выставки «Детство. Мечты», ГТГ в Самаре Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Эльдар Ганеев. «В детство входа нет», 2025. Экспозиция выставки «Детство. Мечты», ГТГ в Самаре Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «Детство. Мечты», ГТГ в Самаре Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

«Для меня, как куратора, в работе над проектом самыми важными были два момента: опора выставки на культурно-антропологическое исследование и создание атмосферы, в том числе с помощью интерактивных элементов в экспозиции»,— говорит куратор выставки «Детство. Мечты» Николай Кислухин.

В экспозиции 63 художественные работы из коллекций ГТГ, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. А дополняют их более 200 артефактов повседневности, предоставленных Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В. Алабина, самарским музеем «Детская картинная галерея», собранием «Яндекс Музея» и местными коллекционерами.

Из всего этого у самарской Третьяковки забавно получилось замесить в одно тесто классику живописи, современное искусство и музей советского прошлого — и выпекать из этого вполне аппетитные пирожки с привкусом ностальгического узнавания, но весьма сытные — с богатой начинкой.