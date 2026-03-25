В Нью-Йорке поставили оперу по Адаму Смиту

На сцене Нью-Йоркского филармонического оркестра впервые исполнили ораторию «Богатство народов», написанную лауреатом Пулитцеровской премии композитором Дэвидом Лэнгом. Несмотря на опасения, что столь специфическая тема может не найти отклика у публики, все билеты на постановку были распроданы.

Фото: Lesley Martin / Reuters

Произведение представляет собой музыкальное размышление над одноименной книгой шотландского философа Адама Смита, написанной 250 лет назад и заложившей основы современной экономики. Фрагменты текста с длинными и сложными предложениями проецировались на экран за оркестром и исполнялись хором из 40 человек.

Композитор отметил, что экономику принято воспринимать как науку, основанную лишь на цифрах и биржевых котировках, однако он стремился показать ее «человечность». По словам автора, деньги — это символ, который переходит из рук в руки, и важна не стоимость, а ценность связей между людьми.

Милена Двойченкова