Музей Метрополитен купит первую картину Россо Фьорентино

Первая картина жившего в XVI веке итальянского художника-маньериста Джована Баттисты ди Якопо Гаспаре, больше известного как Россо Фьорентино (Рыжий Флорентиец), станет частью коллекции нью-йоркского Музея Метрополитен. Картина «Мадонна с младенцем и с Иоанном Евангелистом», которая на протяжении столетий считалась утраченной, была найдена в частной коллекции после реставрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Metropolitan Museum of Art Фото: The Metropolitan Museum of Art

Реставраторы сняли с картины нанесенный поверх нее много столетий назад слой с другим изображением. Как рассказывают эксперты Музея Метрополитен, картины Россо — важнейшего художника периода раннего маньеризма — «очень редки, их всего около 20, и многие из его самых известных работ либо не были им завершены, либо до сих пор не задокументированы».

Тем более ценной оказалась эта недавно найденная картина, указывают эксперты, отмечая, что с этой работы началась карьера итальянского мастера. Теперь шедевр станет центральным элементом коллекции религиозной живописи в Музее Метрополитен.

Алена Миклашевская