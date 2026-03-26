Шерлок Холмс и темная академия

Вышел сериал «Молодой Шерлок», где первые эпизоды снял Гай Ритчи, адаптировав приключения знаменитого детектива-социопата для подростков. Действие начинается в Оксфорде в духе «темной академии», а затем Шерлок погружается в по-викториански мрачные и роковые тайны собственной семьи.

Текст: Татьяна Алешичева

У 19-летнего охламона Шерлока Холмса (Хиро Файнс-Тиффин) еще нет навыков частного сыщика, зато есть способность постоянно влипать в неприятности. Его старший брат Майкрофт (красавчик Макс Айронс, сын Джереми Айронса), занимающий невысокий пост в Министерстве иностранных дел, вытаскивает Шерлока из тюрьмы — будущий детектив попал туда, когда практиковал мастерство карманника, а потом возвращал украденные кошельки владельцам. От греха подальше Майкрофт пристраивает его служителем в Оксфордский университет — буквально на должность «подай-принеси». В Оксфорде Майкрофт сопровождает по заданию МИДа чванливого богача Буцефала Ходжа (Колин Фёрт в пышных седых усах), который оплатил постройку нового корпуса и покровительствует ведущим университетским ученым в области естественных наук.

В университете готовится торжественный прием в честь китайской принцессы Шуань (Цэн Цзинэ), прибывшей с официальным визитом: она привезла в подарок британским ученым драгоценные свитки с древнекитайским текстом «Искусство войны». Когда свитки похищают прямо из университетской библиотеки, под подозрение сразу попадает крутившийся поблизости Шерлок. От возвращения в тюрьму его спасает только находчивость нового друга — нахального студента-ирландца Джеймса Мориарти (Донал Финн), который помогает обнаружить пропажу.

Продюсер сериала Гай Ритчи, собственноручно снявший первые эпизоды, в шерлокиане не новичок — 20 лет назад он снял два страшно бодрых боевика о похождениях знаменитого сыщика в жанре стимпанк, который обычно изображает викторианскую эпоху в фантазийно-комиксовом ключе. Как прежде, так и теперь сюжет не имеет отношения к каноническим расследованиям Холмса — сериал поставлен по романам современного писателя Эндрю Лейна, который пересочинил шерлокиану для подростков, сделав великого сыщика их ровесником.

Юный Шерлок, что греха таить, поначалу выглядит в сериале несколько придурковатым (типичный подросток!), а его единственная суперсила — фотографическая память. Увидев что-то один раз, он может впоследствии точно воспроизвести в памяти всю картину и даже рассмотреть постфактум детали, на которые не обратил внимания сразу. Это похоже на знаменитый отрывок из Конан Дойля про ступеньки: Ватсон был рассеянным и никогда не замечал, сколько ступенек в их съемной квартире на лестнице из прихожей в комнату, а наблюдательный Холмс точно знал, что их 17. Подобное занудство было лишь частью его дедуктивного метода, похожего на чудо или ясновидение, если не знать, какая цепочка умозаключений предшествовала разгадке. В советском сериале Игоря Масленникова по этому поводу есть удачная шутка: Холмс пытается впечатлить Ватсона чем-то вроде ясновидения, сидя к нему спиной, но сердобольная миссис Хадсон подсказывает простодушному доктору, что Холмс просто видит его отражение в кофейнике.

В новом сериале Холмс расследует загадочные происшествия по такому же принципу отражения в кофейнике — никакой тебе блестящей дедукции, просто наблюдательность и хорошая память на детали. Зато, как принято у Гая Ритчи, в сериале полно искусно снятых погонь и профессионально поставленных драк, включая китайские боевые искусства: зря, что ли, одна из героинь китаянка? Всю первую половину сериала Холмс и Мориарти (этот тоже звезд с неба не хватает, зато хорошо умеет драться) толкутся в Оксфорде, будто специально хотят доставить удовольствие любителям субкультуры «темная академия» — твидовых костюмов, готической архитектуры и атмосферы мрачных тайн и загадок в привилегированном, закрытом от посторонних элитном кампусе.

Зато вторая половина сериала погружает зрителя в настоящее кондовое викторианство. На первый план выходит отец Шерлока и Майкрофта — Сайлас Холмс (его играет Джозеф Файнс, в жизни приходящийся Хиро Файнсу-Тиффину родным дядей), таинственный ученый-энтомолог с финансовыми проблемами, много лет назад поместивший свою жену Корделию (Наташа Макэлхоун) в сумасшедший дом: она якобы свихнулась с горя, когда утонула их с Сайласом дочь. Поскреби любой классический викторианский роман и обнаружишь, что его сюжет крутится вокруг денег: кто-то наследует (или не наследует!) крупное состояние, и от этого отталкивается история. Женское сумасшествие тоже излюбленный сюжет той эпохи — недаром сам Диккенс пытался поместить жену в психиатрическую лечебницу. Все эти мотивы несколько теряются на фоне суматошной беготни персонажей по городам и весям — два поколения семьи Холмс гоняются друг за другом от Парижа до Константинополя. Но если поскрести сериал, искусно стилизованный Гаем Ритчи под викторианский канон, окажется, что он не так прост и соответствует этой традиции в полной мере.