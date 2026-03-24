Аристарха Чернышева и Julia Cyberflora показывают в VS Gallery

В галерее фиджитал-искусства VS Gallery продолжается выставка, объединившая творчество одного из пионеров медиаарта в России Аристарха Чернышева и работы молодого автора Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora).

В центре экспозиции — кинетический объект от Julia Cyberflora под названием «Crypto Spore», посвященный моменту обретения Землей жизни через взаимодействие материи и информации, а также работа Аристарха Чернышева «Инфочеловек», представляющая собой техногенный взгляд на личность как на сплетение современных технологий и потоков данных.

Художники предлагают зрителю задуматься о том, что определяет человека — происхождение или информационный контекст, биологическая эволюция или алгоритмическая среда. И что мы своим существованием создаем вокруг себя.

Выставка открыта до 10 мая.