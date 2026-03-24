27 и 28 марта в Москве пройдет «Ночь театров»
Участие в ежегодной акции, которая в этом году проводится в 14-й раз, примут около 100 столичных институций, которые запланировали примерно 200 событий — спектаклей, открытых репетиций и встреч с режиссерами и артистами, кинопоказов исторических постановок.
Также 27 марта впервые состоится Всероссийская акция «Ночь театрального искусства», которая будет приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. В этом году к акции в Москве впервые присоединятся все регионы страны.