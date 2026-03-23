4 и 5 апреля на «Винзаводе» пройдет ярмарка новых имен ВИН-ВИН

Опенколл весеннего, 12-го по счету выпуска ярмарки был объявлен в феврале. На него поступило более 900 заявок. А теперь стало известно о новом статусе события. «Мы приняли такое решение по изменению статуса проекта, потому что за 11 выпусков видим значительное повышение уровня заявок художниками, при росте их количества, а также растущий запрос коллекционеров. За это время проект стал одним из ключевых событий на российском арт-рынке по смотру новых имен. Благодаря очень серьезной работе кураторов и экспертного совета мы представляем на одной площадке как уже состоявшихся художников с новыми проектами, так и молодых, у которых есть большой потенциал. И мы почти никогда не ошибаемся»,— рассказала основательница Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

В качестве кураторов ярмарки в этом году выступают сооснователи галереи «Шифт» / Shift Владислав Духанин и Дарья Кузнецова. При этом организаторы обещают, что один из главных принципов существующего с 2021 года проекта — представление не менее 50% художников, ранее не принимавших участия в его выпусках, сохранен.

Но будут и нововведения. Например, отдельная секция ярмарки под названием «Сдвиг» будет посвящена видео-арту. А приглашенные эксперты, среди которых помимо кураторов ВИН-ВИН Ирина Шульженко и Дарья Ярцева из галереи Deep List, куратор Екатерина Бочавар и галерист Александр Бланарь, проведут консультации для художников в рамках портфолио-ревю.