115 лет назад родился создатель «Тома и Джерри» и «Скуби-Ду»

Один из самых влиятельных мультипликаторов XX века, которому мы обязаны «Томом и Джерри», «Скуби-Ду» и «Флинтстоунами», появился на свет 24 марта 1911 года в Нью-Йорке.

Любимыми занятиями Барберы в детстве были бокс и рисование, а уже в юности его карикатуры стали появляться на страницах нью-йоркских газет. В 18 лет он увидел мультфильм Уолта Диснея «Пляска скелетов» и тогда же решил стать мультипликатором. Годом позже он устроился в студию к Максу Флейшеру, начав с должности чистильщика целлулоидных листов, а затем стал художником-фазовщиком.

Летом 1937 года господин Барбера познакомился с мультипликатором Уильямом Ханной — с тех пор они оставались неразлучны. В 1940 году дуэт представил первый эпизод мультфильма о Томе и Джерри, а за 18 лет работы над серией они завоевали семь премий «Оскар».

В 1957 году партнеры основали студию Hanna-Barbera, сделав ставку на ТВ-площадки. Всего на счету господина Барберы более 200 мультфильмов, в том числе «Флинтстоуны», «Скуби-Ду» и «Смурфики».

Мультипликатор умер 18 декабря 2006 года в возрасте 95 лет.

