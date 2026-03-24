115 лет назад родился создатель «Тома и Джерри» и «Скуби-Ду»

24 марта 1911 года в Нью-Йорке родился Джозеф Барбера — один из самых влиятельных мультипликаторов XX века, которому мы обязаны «Томом и Джерри», «Скуби-Ду» и «Флинтстоунами».

Один из самых влиятельных мультипликаторов XX века, которому мы обязаны «Томом и Джерри», «Скуби-Ду» и «Флинтстоунами», появился на свет 24 марта 1911 года в Нью-Йорке.

Любимыми занятиями Барберы в детстве были бокс и рисование, а уже в юности его карикатуры стали появляться на страницах нью-йоркских газет. В 18 лет он увидел мультфильм Уолта Диснея «Пляска скелетов» и тогда же решил стать мультипликатором. Годом позже он устроился в студию к Максу Флейшеру, начав с должности чистильщика целлулоидных листов, а затем стал художником-фазовщиком.

Летом 1937 года господин Барбера познакомился с мультипликатором Уильямом Ханной — с тех пор они оставались неразлучны. В 1940 году дуэт представил первый эпизод мультфильма о Томе и Джерри, а за 18 лет работы над серией они завоевали семь премий «Оскар».

В 1957 году партнеры основали студию Hanna-Barbera, сделав ставку на ТВ-площадки. Всего на счету господина Барберы более 200 мультфильмов, в том числе «Флинтстоуны», «Скуби-Ду» и «Смурфики».

Мультипликатор умер 18 декабря 2006 года в возрасте 95 лет.

Карьеру в сфере мультипликации Джозеф Барбера начал в 1930 году в Fleischer Studios. Будущий художник получил должность начального уровня — чистильщик целлулоидных листов. Первый самостоятельный проект, заработавший популярность, Барбера выпустил в 1940 году в студии «Метро Голдвин Майер» («MGM»). Им стала короткометражка «Кот получает пинка». Именно этот фильм и положил начало серии «Том и Джерри». В 1957 году вместе с коллегой по MGM Уильямом Ханной художник основал собственную студию. В 1991 году она была продана медиахолдингу Turner Broadcasting, который позднее объединился с Warner Bros. В обновленной компании Бербера проработал до своей смерти в 2006 году

Фото: Fred Prouser / Reuters

В полнометражном фильме 1945 года «Поднять якоря» в одном кадре с актерами появился нарисованный герой из серии «Том и Джерри». Мышонок спел и станцевал с матросом (Джин Келли), чтобы порадовать детей в сказочной стране, в которую они, по сюжету, попали. Изначально режиссер хотел задействовать Микки-Мауса, но Disney согласия на использование своего персонажа не дал — тогда создатели фильма обратились к MGM

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

«Том и Джерри» задумывался как прямой конкурент фильмам про Микки Мауса студии Disney. Барбера и Ханна предложили построить сюжет на противостоянии двух героев: среди вариантов были кот и птица, собака и лиса и, ставший итоговым, дуэт кота и мыши. Но Томом и Джерри они стали только со второй серии. В первой части кота звали Джаспер, а мышь — Джинкс

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

В фильмах «Том и Джерри» встречаются сцены с блэкфейсом (карикатурное изображение темнокожих героями другой расы) и стереотипные образы различных народов (афроамериканцы, азиаты, индейцы). В 1960-х годах часть серий была отредактирована для показа по американскому телевидению. В 2010-х стриминговые сервисы стали добавлять в видео предупреждения об «этнических и расовых предрассудках»

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

«Том и Джерри» номинировались на «Оскар» 14 раз и 7 раз его получали. Первую статуэтку принесла серия «Кот получает пинка», с которой проект и начался

Фото: wikipedia

В 1961 году Hanna-Barbera Studios запустили «Мишку Йоги». Впервые герой в зеленой фуражке и галстуке появился в мультсериале «Пес Хакльберри». В анимации он играл второстепенную роль. Но медведь так понравился зрителям, что руководители студии решили посвятить ему отдельный сериал. «Мишка Йоги», наравне со «Смурфиками» и «Флинстонами», стал одним из самых узнаваемых проектов Hanna-Barbera

Фото: Hanna-Barbera Productions

«Джетсоны» (1962–1963) — научно-фантастический мультсериал о жизни «типичной» семьи в будущем. Анимация появилась на волне мечтаний о космосе в 60-х годах. Однако создатели проекта предложили юмористический взгляд на автоматизированный быт и будущее высоких технологий. В мультфильме обыгрываются вечные проблемы, которые никуда не ушли с появлением роботов. «Джетсоны» стали первой цветной анимацией, которую показали на телеканале ABC

Фото: Hanna-Barbera Productions

Кадр из мультсериала «Сумасшедшие гонки» (1968–1969). Анимация выходила в утреннем эфире CBS. Одиннадцать героев соревнуются за титул «Самого сумасшедшего гонщика в мире». В каждом заезде главный антагонист строит остальным участникам козни, но неизменно проигрывает из-за своей глупости

Фото: Hanna-Barbera Productions

Первая серия «Скуби-Ду, где ты!» вышла в 1969 году. Всего анимация состоит из 25 частей. Четверо друзей с собакой расследуют мистические происшествия. Каждое разоблачение заканчивается тем, что под масками призраков и монстров обнаруживаются обычные люди

Фото: Hanna-Barbera Productions

«Создание мультфильмов — это очень кропотливый процесс на каждом этапе, но создание успешного мультипликационного персонажа — это самая сложная работа из всех»
Джозеф Барбера на премьере мультфильма «Паутина Шарлотты» в Лондоне в 1973 году. Глава Hanna-Barbera стал продюсером проекта

Джозеф Барбера на премьере мультфильма «Паутина Шарлотты» в Лондоне в 1973 году. Глава Hanna-Barbera стал продюсером проекта

Фото: Ron Burton / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

«Смурфики» вышли в 1981 году. Мультсериал продлился 9 сезонов. Студия адаптировала бельгийские комиксы Пейо. В 1983 и 1984 годах проект был награжден на дневной премии «Эмми»

Фото: Hanna-Barbera Productions

По мультсериалу «Флинстоуны» (1960-1966) студии Hanna-Barbera, который повествует о жизни в каменном веке, в 1994 году был снят полнометражный фильм. Главные роли сыграли Джон Гудман и Элизабет Перкинс

Фото: Hanna-Barbera Productions

В 1976 году Джозеф Барбера вместе с Уильямом Ханной получил «звезду» на Аллее Славы в Голливуде. А в 1994 году они оба были приняты Американской телевизионной академией в число выдающихся деятелей телеиндустрии. Барберы не стало в 2006 году

Фото: Reed Saxon / AP

