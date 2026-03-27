Театральные премьеры весны

Какие спектакли будут обсуждать под звуки капели

В РАМТе играют в барочный театр, в «Шаломе» вспоминают Соломона Михоэлса, в Театре наций устраивают экскурсию в колонию для несовершеннолетних.

Текст: Марина Шимадина

Сцена из спектакля «Сказ о потерянной земле», режиссер Александр Чеботарев

Фото: «Студия десять»

«Сказ о потерянной земле»

Режиссер Александр Чеботарев
«Студия десять», 15 апреля

Не каждый день в Москве появляются новые театры, тем более со своими сценами,— так что вдвойне радостно за выпускников мастерской Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, у которых появилась собственная площадка на Трехгорной мануфактуре. И хотя официальное открытие состоится только осенью, первую премьеру играют уже в марте.

«Сказ о потерянной земле» по жанру — «колхозный мюзикл» и одновременно исследование мира казачества с его песнями и ярмарками, похожего на идиллическую картинку из старого кино, которая вдруг дает трещину. Команда изучает идентичность небольшой этнической группы и связанные с ней культурные образы и мифы, проверяя их на прочность.

«Иллюзия»

Режиссер Марина Брусникина
РАМТ, 27 марта, 10, 28 апреля

Марина Брусникина всегда выбирает для работы нестандартный материал — будь то современная или, наоборот, уже подзабытая литература, как «Лето Господне» Шмелева. Но «Иллюзия» — это настоящий раритет, пьеса французского драматурга XVII века Пьера Корнеля, которую у нас почти не ставили. Это шкатулка с двойным дном: запутанный сюжет с волшебниками, влюбленными и блудными сыновьями, но за сказочной комедией скрывается драма, а реальность может оказаться иллюзией и обманом. Артисты РАМТа с азартом бросаются в эту игру в старинный барочный театр и берут приступом длинные монологи, а художница Нана Абдрашитова в своих фантастических костюмах интересно сочетает век нынешний и век минувший.

Сцена из спектакля «Иллюзия», режиссер Марина Брусникина

«Лир»

Режиссер Яна Тумина
Театр «Шалом», 5, 23 апреля

«Король Лир» — знаковая постановка для «Шалома», который считает себя преемником уничтоженного в 1949 году ГОСЕТа (Государственного еврейского театра), где шел легендарный «Король Лир» с участием Соломона Михоэлса. Яна Тумина, выпускающая тут уже вторую работу после «Люблинского штукаря», не будет реконструировать знаменитую постановку, но ее отзвуки в спектакле все же прозвучат. Поскольку местом действия станет сам театр, хранящий многие истории и воспоминания. Но самое интересное, что играть Лира и одновременно режиссера этого театра в театре будет Олег Липовецкий — худрук «Шалома», который до этого выходил на сцену театра только в своем авторском моноспектакле «Жирная Люба».

Фото: предоставлено театром «Шалом»

«Три сестры»

Режиссер Саша Золотовицкий
Театр на Таганке, 7, 8 апреля

Саша Золотовицкий, младший член знаменитой театральной династии,— из тех, на ком природа не отдыхала, а, наоборот, потрудилась на славу. Окончив мастерскую Брусникина в Школе-студии МХАТ как актер и мастерскую Кудряшова в ГИТИСе как режиссер, он сегодня у театров нарасхват. Ему хорошо удаются спектакли для детей и подростков, постановки по современным текстам — Пряжко или Пригова. Но «Три сестры» — это серьезное испытание классикой. У Золотовицкого-младшего герои Чехова будут походить на современных модных тусовщиков — они прожигают жизнь на танцах и вечеринках, забываются в болезненных иллюзиях и тоскуют о какой-то другой судьбе.

Репетиция спектакля «Три сестры», режиссер Саша Золотовицкий

Фото: Мария Япмольская

«День закрытых дверей»

Режиссер Дмитрий Крестьянкин
Театр наций, 7, 8, 9, 30 апреля

Дмитрий Крестьянкин — один из главных драйверов нашего социального театра, он много работает с подростками, в том числе неблагополучными. Но на этот раз он рискнул проникнуть в самый ад — отправился в исправительные колонии для несовершеннолетних, чтобы поговорить с заключенными там о свободе, ответственности, раскаянии и надежде. Играть ребят будут профессиональные актеры, но все же это не техника вербатима, когда исполнитель копирует интонации и манеры своего героя. На основе интервью артисты создавали собственные образы, попутно размышляя, как искусство может воздействовать на осужденных.

Сцена из спектакля «День закрытых дверей», режиссер Дмитрий Крестьянкин

