Театральные премьеры весны
Какие спектакли будут обсуждать под звуки капели
В РАМТе играют в барочный театр, в «Шаломе» вспоминают Соломона Михоэлса, в Театре наций устраивают экскурсию в колонию для несовершеннолетних.
Сцена из спектакля «Сказ о потерянной земле», режиссер Александр Чеботарев
«Сказ о потерянной земле»
Режиссер Александр Чеботарев
«Студия десять», 15 апреля
Не каждый день в Москве появляются новые театры, тем более со своими сценами,— так что вдвойне радостно за выпускников мастерской Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, у которых появилась собственная площадка на Трехгорной мануфактуре. И хотя официальное открытие состоится только осенью, первую премьеру играют уже в марте.
«Сказ о потерянной земле» по жанру — «колхозный мюзикл» и одновременно исследование мира казачества с его песнями и ярмарками, похожего на идиллическую картинку из старого кино, которая вдруг дает трещину. Команда изучает идентичность небольшой этнической группы и связанные с ней культурные образы и мифы, проверяя их на прочность.
Сцена из спектакля «Сказ о потерянной земле», режиссер Александр Чеботарев
«Иллюзия»
Режиссер Марина Брусникина
РАМТ, 27 марта, 10, 28 апреля
Марина Брусникина всегда выбирает для работы нестандартный материал — будь то современная или, наоборот, уже подзабытая литература, как «Лето Господне» Шмелева. Но «Иллюзия» — это настоящий раритет, пьеса французского драматурга XVII века Пьера Корнеля, которую у нас почти не ставили. Это шкатулка с двойным дном: запутанный сюжет с волшебниками, влюбленными и блудными сыновьями, но за сказочной комедией скрывается драма, а реальность может оказаться иллюзией и обманом. Артисты РАМТа с азартом бросаются в эту игру в старинный барочный театр и берут приступом длинные монологи, а художница Нана Абдрашитова в своих фантастических костюмах интересно сочетает век нынешний и век минувший.
«Лир»
Режиссер Яна Тумина
Театр «Шалом», 5, 23 апреля
«Король Лир» — знаковая постановка для «Шалома», который считает себя преемником уничтоженного в 1949 году ГОСЕТа (Государственного еврейского театра), где шел легендарный «Король Лир» с участием Соломона Михоэлса. Яна Тумина, выпускающая тут уже вторую работу после «Люблинского штукаря», не будет реконструировать знаменитую постановку, но ее отзвуки в спектакле все же прозвучат. Поскольку местом действия станет сам театр, хранящий многие истории и воспоминания. Но самое интересное, что играть Лира и одновременно режиссера этого театра в театре будет Олег Липовецкий — худрук «Шалома», который до этого выходил на сцену театра только в своем авторском моноспектакле «Жирная Люба».
Спектакль «Лир», режиссер Яна Тумина
«Три сестры»
Режиссер Саша Золотовицкий
Театр на Таганке, 7, 8 апреля
Саша Золотовицкий, младший член знаменитой театральной династии,— из тех, на ком природа не отдыхала, а, наоборот, потрудилась на славу. Окончив мастерскую Брусникина в Школе-студии МХАТ как актер и мастерскую Кудряшова в ГИТИСе как режиссер, он сегодня у театров нарасхват. Ему хорошо удаются спектакли для детей и подростков, постановки по современным текстам — Пряжко или Пригова. Но «Три сестры» — это серьезное испытание классикой. У Золотовицкого-младшего герои Чехова будут походить на современных модных тусовщиков — они прожигают жизнь на танцах и вечеринках, забываются в болезненных иллюзиях и тоскуют о какой-то другой судьбе.
«День закрытых дверей»
Режиссер Дмитрий Крестьянкин
Театр наций, 7, 8, 9, 30 апреля
Дмитрий Крестьянкин — один из главных драйверов нашего социального театра, он много работает с подростками, в том числе неблагополучными. Но на этот раз он рискнул проникнуть в самый ад — отправился в исправительные колонии для несовершеннолетних, чтобы поговорить с заключенными там о свободе, ответственности, раскаянии и надежде. Играть ребят будут профессиональные актеры, но все же это не техника вербатима, когда исполнитель копирует интонации и манеры своего героя. На основе интервью артисты создавали собственные образы, попутно размышляя, как искусство может воздействовать на осужденных.