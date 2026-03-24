Три прежде неизвестные работы Жоана Миро выставят на аукцион

Три работы испанского художника, скульптора и графика Жоана Миро (1893–1983), которые случайно нашли в вещах его друга, будут проданы на аукционе. Их оценочная стоимость составляет €400 тыс.

Родные французского художника Эдмона Вернасса (1926–2010), который дружил с Жоаном Миро, стали разбирать его вещи и архивы и пригласили для этого экспертов аукционного дома Metayer-Mermoz. Те среди бумаг нашли рисунок Жоана Миро «Le Soleil Mallorca», сделанный в 1972 году, а потом предположили, что у Вернасса могли быть и другие работы его друга. Поиски увенчались успехом, и в студии французского художника были найдены два больших (длиной 2,7 м) абстрактных рисунка работы Миро, свернутые и спрятанные внутри рулона старых постеров. Эти две работы, видимо, были эскизами больших интерьерных полотен, которые художник делал на заказ для коллекционера Эме Мага. Эксперты установили, что эти три работы никто не видел с тех пор, как они оказались в студии Вернасса в Ницце. Аукцион Metayer-Mermoz пройдет 19 апреля в Антибе.

Алена Миклашевская