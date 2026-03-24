«Солодовня» протянула нить

Первый выставочный проект, показывающий собственную коллекцию, получил название «Холст. Масло». Для нее куратор Павел Котляр отобрал 20 живописных работ XIX–XX веков — портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые сцены: произведения Алексея Саврасова, Ильи Репина, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Михаила Рогинского, Гелия Коржева и других.

Центр культуры «Солодовня» открылся в Москве на улице Льва Толстого в конце 2023 года. Как можно догадаться по названию арт-пространства, оно расположилось в историческом здании Хамовнического пивоваренного завода. В полуподвальном зале можно увидеть краснокирпичные арки, оставшиеся от пивомедоваренного производства. Постройку возводили по проекту архитектора Сергея Гущина в начале 1880-х.

За полтора года, прошедшие с момента открытия, в «Солодовне» состоялись четыре выставочных проекта, среди которых экспозиция исследовательско-художественной направленности «Остров Хамовники», посвященная понятию genius loci — «месту расположения», а также показ работ учеников знаменитой детской художественной школы «ДЭЗ № 5».

И вот «Солодовня» добавила себе пространства — и впервые представила собственное собрание русской живописи. Вот что говорит о ней куратор Павел Котляр. «Выставка — это эмоциональное высказывание. Развеска картин по хронологии ничего не дает, — искусство существует в едином тексте культуры, происходит одновременно и только в нашей голове. Поэтому мы ищем чувственные и философские рифмы в живописи разных авторов и эпох, приглашаем к вдумчивому разговору. У нас получилось это сделать благодаря отличному, не музейному пространству, свободному от институциональных клише. При этом собрание, напротив, музейного уровня, первоклассное — работать с ним для меня — и честь, и удовольствие».

Подобную коллекцию непросто экспонировать, потому что нет возможности расположить произведения искусства по временным или групповым категориям. Павел Котляр выбрал простую и оригинальную презентационную идею: выставить собранные работы в парах: 20 картин русских живописцев — от Ивана Шультце, Алексея Саврасова, Ильи Репина, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка до Гелия Коржева, Михаила Рогинского и Петра Беленка. Пары образованы волей куратора с использованием визуальных и смысловых рифм. Иногда это совпадения природных видов, изображений человека или предметов, то есть пейзажи, портреты или натюрморты. Близкие или, напротив, контрастные по сути. Иногда скреплению пар способствует стихотворная поддержка, начинающаяся с малоизвестной поэтессы пушкинской эпохи Каролины Павловой и заканчивающаяся классиком московского концептуализма Дмитрием Приговым.

По мысли куратора, внутреннюю ткань экспозиции компонует строчка. Это и стихотворная строка, и строчка-нить, формирующая пространство живописного полотна. И здесь снова просматривается отсылка к «гению места», к названию района Хамовники, происходящему от древнерусского слова «хам», что означает льняную ткань. Когда-то тут ткали полотна, а теперь художник-постановщик проекта Полина Светозарова изящно связала экспозиционное пространство выставки в «Солодовне» нитями и льняными холстами.

И еще про удивительную связь времен. На выставке соседствуют бюсты Льва Толстого работы Ильи Гинцбурга и портрет первого президента Чехии Томаша Масарика кисти Бориса Григорьева. Уже после монтажа экспозиции выяснилось, что Толстой и Масарик были знакомы и много лет вели переписку. А их первая встреча состоялась в усадьбе Льва Толстого в Хамовниках по соседству с «Солодовней».

Среди других историй, о которых напоминает выставка, заставляя зрителя цепляться за нити прошлого, судьба княжны Ирины Романовой. В экспозиции ее свадебный портрет кисти Николая Богданова-Бельского, на нем она спокойна и не ведает о том, куда заведет ее брак с Феликсом Юсуповым и что она станет героиней сплетен о связи с Григорием Распутиным, а потом и женой одного из его убийц.

Напротив — изображение храма Владимирской Божией Матери, выполненное Полем Луи Бушаром. Его работа воспринимается как изящная городская зарисовка, но лишь до тех пор, пока не вспоминается, что храм был разрушен в 1934-м вместе с Китайгородской стеной. И вот перед нами уже не просто пейзаж, а ностальгический, почти призрачный образ исчезнувшей Москвы.

С этими эмоциями словно спорит сияющая «Иллюминация Кремля. Коронация Александра III» Оскара Гофмана и Юлия Клевера — она о восхищении прогрессом и восторгом перед будущим.

А вот уже иное будущее — для художника настоящее, для нас уже прошлое: «Чайник и хлеб» Михаила Рогинского, советская повседневность, высказывание, притягательное в своей спокойной провокационности,— таков вот оксюморон.

Всего собрание «Солодовни» насчитывает сейчас 150 произведений. Организаторы обещают, что следующие выставки представят новые грани коллекции центра культуры «Солодовня». А выставка «Холст. Масло» продлится до 11 мая.