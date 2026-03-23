В Stella Art Foundation откроется выставка «Аналогия разделенной линии»

Выставка художника Дмитрия Шорина, где осмысляется реальность эпохи ИИ, откроется 26 марта в пространстве Stella Art Foundation в «Москва-Сити». Название «Аналогия разделенной линии», отсылающее к диалогу Платона «Государство», предлагает взглянуть на феномен самокопирования как на «способ переживания реальности» — особенно сегодня, когда «копия становится актом самоутверждения, где необходимость полного совпадения отпадает, а искажения обретают самостоятельную смысловую ценность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation Следующая фотография 1 / 4 Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation Фото: предоставлено пресс-службой Stella Art Foundation

В экспозиции представлены работы господина Шорина из серии «Аналогия разделенной линии», а также наиболее знаковые работы художника, выставленные в отдельном зале. 22 апреля пройдет презентация Shorin Art Foundation и специальная программа для коллекционеров в рамках выставки.