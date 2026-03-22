Все виды воды

1 апреля в крупнейшем городе Турции начинается ежегодный фестиваль тюльпанов. Только в одном парке Эмирган расцветет 3 миллиона растений 90 сортов. К тому же это лучшее время в году для поездки сюда — уже тепло, но еще не пекло. Впрочем, Стамбул никогда не нуждается в дополнительных туристических приманках. Вопрос только в том, где остановиться и что делать именно в эту поездку.

Текст: Олеся Репкина

Вид на район Султанахмет с крыши музея Istanbul Modern

Фото: Олеся Репкина, Коммерсантъ Вид на район Султанахмет с крыши музея Istanbul Modern

На самом деле на фестивале тюльпанов и правда стоит побывать — и для этого есть целый месяц. Тюльпановодство в Стамбуле остается настоящим культом с момента становления города как столицы Османской империи, откуда луковицы попали в Голландию. Главные центры современных цветочных торжеств — парк Эмирган на берегу Босфора в районе Сарыер, парк Гюльхане перед дворцом Топкапы в районе Фатих и парк Йылдыз в районе Бешикташ, рядом с Босфорским мостом. Разобраться в территориальных единицах города имеет смысл отнюдь не ради копилки абстрактных знаний. Сказать, что Стамбул самый большой город Европы,— не сказать ничего: он огромен. Его площадь составляет 5461 кв. км, а, к примеру, Москвы — 2561 кв. км (из которых только 878 кв. км внутри МКАДа). И это делает выбор расположения отеля залогом успеха всего путешествия.

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле Фото: iStock Тюльпан в турецком искусстве Фото: iStock

Беспроигрышный вариант — район Бейоглу, ограниченный бухтой Золотой Рог и проливом Босфор. К тому же это самая европейская часть европейской стороны Стамбула — и при желании можно составить интересную программу на один уикенд в пределах одного этого района. А масштаб города постигать, лежа в кровати отеля CVK Park Bosphorus. Он расположен на крутом холме, спускающемся к проливу, где днем и ночью исполинские круизные лайнеры, сотни сухогрузов и пассажирских паромов, яхты, рыболовецкие суда, лодки и лодочки демонстрируют виртуозное мастерство навигации. Тут действует принцип «кто больше, тот и главнее» — это, очевидно, знает каждый участник движения, и гулкий утробный тифон теплохода скорее уважительное приветствие городу, нежели гудок зазевавшемуся рыбаку. Отвечать от лица Стамбула уполномочены важные чайки, которые в своих элегантных бело-серых костюмах патрулируют берег, следя за порядком и нарушая его то неприлично громкими криками, то наглым воровством булок из рук туристов.

Внушительный пятизвездочный CVK Park Bosphorus построен на весьма примечательном месте. В конце XIX века тут был возведен особняк для посольства Италии, который вскоре превратили в министерство иностранных дел Османской империи, а затем в Park Hotel. Именно там проходили главные приемы и светские мероприятия, в том числе лидер Турецкой Республики Ататюрк организовал ужин для короля Англии Эдуарда VIII. Несмотря на то, что прежние постройки не сохранились, современный CVK Park Bosphorus — безусловный наследник роскоши великолепного века Османской империи. Президентский люкс площадью 850 кв. м с белым роялем и живописной террасой с видом на Босфор в этом не оставляет сомнений. Главное богатство отеля — не столько восточная изобильность интерьеров, хотя как без нее, сколько невероятная панорама, в полной мере раскрывающая уникальность Стамбула — города, расположенного в двух частях света.

Организацией пребывания гостей CVK Park Bosphorus занимаются консьержи ассоциации Les Clefs d'Or Concierge Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Интерьер номера категории Deluxe в отеле CVK Park Bosphorus Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Интерьер сьюта с террасой в отеле CVK Park Bosphorus Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Вид на Босфор с террасы сьюта отеля CVK Park Bosphorus Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul В отдельно стоящем корпусе CVK Park Bosphorus Residences расположены современные апартаменты с зелеными террасами — некоторые с настоящим собственным садом с видом на Босфор Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Safira Spa & Fitness — крупнейший SPA-центр Стамбула площадью 8500 кв. м. с настоящей турецкой баней и бассейном со стеклянной крышей, которая открывается и закрывается в зависимости от сезона Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul

Можно почти бесконечно смотреть за столом Izaka Terrace вслед паромам, идущим мимо овеянной легендами Девичьей башни на азиатскую сторону. Izaka — ресторан авторской кухни под руководством лауреата гастрономического конкурса Bocuse d’Or Turkey шеф-повара Серхата Элисора на панорамной террасе отеля CVK Park Bosphorus. В переводе с турецкого izaka означает «почувствовать вкус» — здесь действительно можно понять суть местных кулинарных традиций, переданных в том числе с помощью современных техник, которые позволяют раскрыть идею классического рецепта по-настоящему ярко. Так, обычные хумус и кебаб из ягненка тут тянут на звание эталонных. Впрочем, большую часть меню составляют такие актуальные хиты международной кухни, как севиче и равиоли. Есть и дегустационное меню, которое шеф называет «гастрономическим путешествием по традиционным местным вкусам и современным трендам». Кстати, в Стамбуле легко встретить и другие успешные попытки модернизации анатолийской кухни и ее микса с мировыми тенденциями. Например, Sarnıç Restaurant в 1500-летнем пространстве одной из сотни византийских цистерн — в районе Султанахмет, неподалеку от собора Святой Софии.

Izaka Terrace — флагманский ресторан национальной кухни на самой большой в Турции отельной террасе Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Из ресторана Izaka Terrace открывается вид на Босфор и полуостров с дворцом Топкапы, собором Святой Софии и Голубой мечетью Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul За кухню в Izaka Terrace отвечает шеф-повар Серхат Элисора, лауреат престижного гастрономического конкурса Bocuse d'Or Turkey Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Козий сыр со свеклой, пралине из лесного ореха и пеной из щавеля — блюдо из меню Izaka Terrace Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Лингвини с чернилами каракатицы, гребешком, морским ежом и трюфельным соусом — блюдо из меню Izaka Terrace Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Равиоли с тыквой и цитрусовым соусом — блюдо из меню Izaka Terrace Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Севиче из тунца и гребешка с кремом из авокадо и васаби, икрой белуги и соусом понзу — блюдо из меню Izaka Terrace Фото: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul Интерьер ресторана Sarnıç в пространстве византийского водохраанилища Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Вид на телебашню Чамлыджа — самое высокое сооружение в Турции (369 м), открытое в 2021 году на азиатской стороне Стамбула Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина

Еще о новой жизни наследия. Сейчас Айя-София обнесена лесами и снаружи, и внутри. Три года назад Министерство культуры и туризма Турции объявило о начале самого масштабного реставрационного проекта в истории собора, построенного в 537 году. Работы в зоне купола, призванные «устранить многовековую усталость конструкции и обеспечить ее долговечность для будущих поколений», как пояснили в научном совете, рассчитаны на 50 лет. Так, в центре собора появились гигантские металлические опоры, упирающиеся в свод. Доступ туристов возможен на второй этаж, мусульман — на первый, поскольку в 2020 году христианский собор-музей вновь стал действующей мечетью. То, как все это сейчас выглядит, заставляет погрузиться в сложные размышления без простых и однозначных выводов. Но Святая София своим величием и монументальностью словно парирует: «И не такое бывало».

Собор Святой Софии Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Деисус в соборе Святой Софии, мозаика, 1261 Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Реставрационные конструкции в соборе Святой Софии Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Вид на Босфор и Принцевы острова вдалеке Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Вид на Голубую мечеть с Галатской башни Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина

История цистерны Базилика, самого крупного водохранилища Стамбула емкостью 80 тыс. куб. м, тоже полна драматической глубины — его забывали, несколько раз буквально теряли, превращали и в помойку, и в место для ловли рыбы. Но теперь цистерна переживает, кажется, свое лучшее время. Открытая после полной реконструкции в 2022 году, из объекта античной инженерной мысли и архитектуры блестящей сохранности она превращена еще и в завораживающую площадку для современного искусства. Сейчас там представлен проект «Deeper Beneath» («Глубоко внизу») — размышление о том, что так же, как вода, творчество является источником жизни, основой бытия, несет очищение и излечение. Арт-объекты турецких художников в экспозиции периодически меняются, отражая быстротечность и переменчивость.

Али Абайоглу. «Медузы», 2022. Экспозиция «Deeper Beneath» в Цистерне Базилика Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Голова Медузы Горгоны римского периода в Цистерне Базилика Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина

В еще одном относительно недавнем важном стамбульском переоткрытии тема воды также играет одну из ведущих ролей. В мае 2023-го новое здание первого в Турции музея современного искусства Istanbul Modern «сошло на воду». Оно построено по проекту бюро Ренцо Пьяно на берегу Босфора в облике лаконичного современного четырехпалубного лайнера, который не сильно отличается от соседей по Галатапорту. Фасады здания покрыты алюминиевыми панелями, передающими нюансы настроений и взаимоотношений Мраморного и Черного морей. Тему воды и ее отражений продолжает зеркальный бассейн на крыше музея, где устроена смотровая площадка. В коллекции Istanbul Modern — работы турецких художников с конца XIX века по настоящее время и мировых хедлайнеров, включая Ансельма Кифера и Микеланджело Пистолетто.

Музей Istanbul Modern Фото: Enrico Cano Музей Istanbul Modern Фото: Cemal Emden Азаде Кёкер. «Пейзаж молчания», коллаж из бумаги, 2010 Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Азаде Кёкер. Фрагмент коллажа «Пейзаж молчания», 2010 Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Нешет Гюнал. «Earth man», 1974 Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Экспозиция музея Istanbul Modern Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Вид на Галатапорт из музея Istanbul Modern Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина Вид на район Бейоглу с крыши музея Istanbul Modern Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина

Вдали от воды, но в двух шагах от отеля CVK Park Bosphorus, на площади Таксим, от которой отходит пешеходная улица Истикляль, в 2021 году было открыто новое здание Культурного центра Ататюрка. В нем два концертных зала, эффектная библиотека, специализирующаяся на архитектуре, дизайне, моде и кино, музей музыки, выставочное пространство и ресторан.

Культурный центр Ататюрка Фото: Istanbul Ataturk Cultural Center Культурный центр Ататюрка Фото: Istanbul Ataturk Cultural Center Библиотека в культурном центре Ататюрка Фото: Istanbul Ataturk Cultural Center Двор церкви Святого Антония Падуанского на улице Истикляль Фото: Коммерсантъ / Олеся Репкина

Теперь Стамбул ассоциируется больше с такими местами, нежели с Гранд-базаром. В конце концов, столь почитаемые в Турции тюльпаны, которые вот-вот расцветут, в том числе символизируют обновление.