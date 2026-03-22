Все виды воды

Главные открытия Стамбула последних пяти лет

1 апреля в крупнейшем городе Турции начинается ежегодный фестиваль тюльпанов. Только в одном парке Эмирган расцветет 3 миллиона растений 90 сортов. К тому же это лучшее время в году для поездки сюда — уже тепло, но еще не пекло. Впрочем, Стамбул никогда не нуждается в дополнительных туристических приманках. Вопрос только в том, где остановиться и что делать именно в эту поездку.

Текст: Олеся Репкина

Вид на район Султанахмет с крыши музея Istanbul Modern

Фото: Олеся Репкина, Коммерсантъ

На самом деле на фестивале тюльпанов и правда стоит побывать — и для этого есть целый месяц. Тюльпановодство в Стамбуле остается настоящим культом с момента становления города как столицы Османской империи, откуда луковицы попали в Голландию. Главные центры современных цветочных торжеств — парк Эмирган на берегу Босфора в районе Сарыер, парк Гюльхане перед дворцом Топкапы в районе Фатих и парк Йылдыз в районе Бешикташ, рядом с Босфорским мостом. Разобраться в территориальных единицах города имеет смысл отнюдь не ради копилки абстрактных знаний. Сказать, что Стамбул самый большой город Европы,— не сказать ничего: он огромен. Его площадь составляет 5461 кв. км, а, к примеру, Москвы — 2561 кв. км (из которых только 878 кв. км внутри МКАДа). И это делает выбор расположения отеля залогом успеха всего путешествия.

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле

Тюльпан в турецком искусстве

Тюльпан в турецком искусстве

Фото: iStock

Беспроигрышный вариант — район Бейоглу, ограниченный бухтой Золотой Рог и проливом Босфор. К тому же это самая европейская часть европейской стороны Стамбула — и при желании можно составить интересную программу на один уикенд в пределах одного этого района. А масштаб города постигать, лежа в кровати отеля CVK Park Bosphorus. Он расположен на крутом холме, спускающемся к проливу, где днем и ночью исполинские круизные лайнеры, сотни сухогрузов и пассажирских паромов, яхты, рыболовецкие суда, лодки и лодочки демонстрируют виртуозное мастерство навигации. Тут действует принцип «кто больше, тот и главнее» — это, очевидно, знает каждый участник движения, и гулкий утробный тифон теплохода скорее уважительное приветствие городу, нежели гудок зазевавшемуся рыбаку. Отвечать от лица Стамбула уполномочены важные чайки, которые в своих элегантных бело-серых костюмах патрулируют берег, следя за порядком и нарушая его то неприлично громкими криками, то наглым воровством булок из рук туристов.

Внушительный пятизвездочный CVK Park Bosphorus построен на весьма примечательном месте. В конце XIX века тут был возведен особняк для посольства Италии, который вскоре превратили в министерство иностранных дел Османской империи, а затем в Park Hotel. Именно там проходили главные приемы и светские мероприятия, в том числе лидер Турецкой Республики Ататюрк организовал ужин для короля Англии Эдуарда VIII. Несмотря на то, что прежние постройки не сохранились, современный CVK Park Bosphorus — безусловный наследник роскоши великолепного века Османской империи. Президентский люкс площадью 850 кв. м с белым роялем и живописной террасой с видом на Босфор в этом не оставляет сомнений. Главное богатство отеля — не столько восточная изобильность интерьеров, хотя как без нее, сколько невероятная панорама, в полной мере раскрывающая уникальность Стамбула — города, расположенного в двух частях света.

Организацией пребывания гостей CVK Park Bosphorus занимаются консьержи ассоциации Les Clefs d’Or Concierge

Интерьер номера категории Deluxe в отеле CVK Park Bosphorus

Интерьер сьюта с террасой в отеле CVK Park Bosphorus

Вид на Босфор с террасы сьюта отеля CVK Park Bosphorus

В отдельно стоящем корпусе CVK Park Bosphorus Residences расположены современные апартаменты с зелеными террасами — некоторые с настоящим собственным садом с видом на Босфор

Safira Spa &amp; Fitness — крупнейший SPA-центр Стамбула площадью 8500 кв. м. с настоящей турецкой баней и бассейном со стеклянной крышей, которая открывается и закрывается в зависимости от сезона

Можно почти бесконечно смотреть за столом Izaka Terrace вслед паромам, идущим мимо овеянной легендами Девичьей башни на азиатскую сторону. Izaka — ресторан авторской кухни под руководством лауреата гастрономического конкурса Bocuse d’Or Turkey шеф-повара Серхата Элисора на панорамной террасе отеля CVK Park Bosphorus. В переводе с турецкого izaka означает «почувствовать вкус» — здесь действительно можно понять суть местных кулинарных традиций, переданных в том числе с помощью современных техник, которые позволяют раскрыть идею классического рецепта по-настоящему ярко. Так, обычные хумус и кебаб из ягненка тут тянут на звание эталонных. Впрочем, большую часть меню составляют такие актуальные хиты международной кухни, как севиче и равиоли. Есть и дегустационное меню, которое шеф называет «гастрономическим путешествием по традиционным местным вкусам и современным трендам». Кстати, в Стамбуле легко встретить и другие успешные попытки модернизации анатолийской кухни и ее микса с мировыми тенденциями. Например, Sarnıç Restaurant в 1500-летнем пространстве одной из сотни византийских цистерн — в районе Султанахмет, неподалеку от собора Святой Софии.

Izaka Terrace — флагманский ресторан национальной кухни на самой большой в Турции отельной террасе

Из ресторана Izaka Terrace открывается вид на Босфор и полуостров с дворцом Топкапы, собором Святой Софии и Голубой мечетью

За кухню в Izaka Terrace отвечает шеф-повар Серхат Элисора, лауреат престижного гастрономического конкурса Bocuse d’Or Turkey

Козий сыр со свеклой, пралине из лесного ореха и пеной из щавеля — блюдо из меню Izaka Terrace

Лингвини с чернилами каракатицы, гребешком, морским ежом и трюфельным соусом — блюдо из меню Izaka Terrace

Равиоли с тыквой и цитрусовым соусом — блюдо из меню Izaka Terrace

Севиче из тунца и гребешка с кремом из авокадо и васаби, икрой белуги и соусом понзу — блюдо из меню Izaka Terrace

Интерьер ресторана Sarnıç в пространстве византийского водохраанилища

Вид на телебашню Чамлыджа — самое высокое сооружение в Турции (369 м), открытое в 2021 году на азиатской стороне Стамбула

Еще о новой жизни наследия. Сейчас Айя-София обнесена лесами и снаружи, и внутри. Три года назад Министерство культуры и туризма Турции объявило о начале самого масштабного реставрационного проекта в истории собора, построенного в 537 году. Работы в зоне купола, призванные «устранить многовековую усталость конструкции и обеспечить ее долговечность для будущих поколений», как пояснили в научном совете, рассчитаны на 50 лет. Так, в центре собора появились гигантские металлические опоры, упирающиеся в свод. Доступ туристов возможен на второй этаж, мусульман — на первый, поскольку в 2020 году христианский собор-музей вновь стал действующей мечетью. То, как все это сейчас выглядит, заставляет погрузиться в сложные размышления без простых и однозначных выводов. Но Святая София своим величием и монументальностью словно парирует: «И не такое бывало».

Собор Святой Софии

Деисус в соборе Святой Софии, мозаика, 1261

Реставрационные конструкции в соборе Святой Софии

Вид на Босфор и Принцевы острова вдалеке

Вид на Голубую мечеть с Галатской башни

История цистерны Базилика, самого крупного водохранилища Стамбула емкостью 80 тыс. куб. м, тоже полна драматической глубины — его забывали, несколько раз буквально теряли, превращали и в помойку, и в место для ловли рыбы. Но теперь цистерна переживает, кажется, свое лучшее время. Открытая после полной реконструкции в 2022 году, из объекта античной инженерной мысли и архитектуры блестящей сохранности она превращена еще и в завораживающую площадку для современного искусства. Сейчас там представлен проект «Deeper Beneath» («Глубоко внизу») — размышление о том, что так же, как вода, творчество является источником жизни, основой бытия, несет очищение и излечение. Арт-объекты турецких художников в экспозиции периодически меняются, отражая быстротечность и переменчивость.

Али Абайоглу. «Медузы», 2022. Экспозиция «Deeper Beneath» в Цистерне Базилика

Голова Медузы Горгоны римского периода в Цистерне Базилика

В еще одном относительно недавнем важном стамбульском переоткрытии тема воды также играет одну из ведущих ролей. В мае 2023-го новое здание первого в Турции музея современного искусства Istanbul Modern «сошло на воду». Оно построено по проекту бюро Ренцо Пьяно на берегу Босфора в облике лаконичного современного четырехпалубного лайнера, который не сильно отличается от соседей по Галатапорту. Фасады здания покрыты алюминиевыми панелями, передающими нюансы настроений и взаимоотношений Мраморного и Черного морей. Тему воды и ее отражений продолжает зеркальный бассейн на крыше музея, где устроена смотровая площадка. В коллекции Istanbul Modern — работы турецких художников с конца XIX века по настоящее время и мировых хедлайнеров, включая Ансельма Кифера и Микеланджело Пистолетто.

Музей Istanbul Modern

Музей Istanbul Modern

Азаде Кёкер. «Пейзаж молчания», коллаж из бумаги, 2010

Азаде Кёкер. Фрагмент коллажа «Пейзаж молчания», 2010

Нешет Гюнал. «Earth man», 1974

Экспозиция музея Istanbul Modern

Вид на Галатапорт из музея Istanbul Modern

Вид на район Бейоглу с крыши музея Istanbul Modern

Вдали от воды, но в двух шагах от отеля CVK Park Bosphorus, на площади Таксим, от которой отходит пешеходная улица Истикляль, в 2021 году было открыто новое здание Культурного центра Ататюрка. В нем два концертных зала, эффектная библиотека, специализирующаяся на архитектуре, дизайне, моде и кино, музей музыки, выставочное пространство и ресторан.

Культурный центр Ататюрка

Культурный центр Ататюрка

Библиотека в культурном центре Ататюрка

Двор церкви Святого Антония Падуанского на улице Истикляль

Теперь Стамбул ассоциируется больше с такими местами, нежели с Гранд-базаром. В конце концов, столь почитаемые в Турции тюльпаны, которые вот-вот расцветут, в том числе символизируют обновление.