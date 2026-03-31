Выбор книг от Тины Канделаки

1. Лев Толстой «Анна Каренина» Гений писателя в том, что он показал все то, о чем мы говорим сейчас — выгорание, угасание, утрату эмоций, поиск смыслов,— давно, когда еще никаких интернетов не было и в помине
Махаон
2. Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес» Эта книга как волшебная шкатулка — открывая, каждый раз не знаешь, что увидишь, но точно не то, что в предыдущий раз
АСТ
3. Александр Медведев «Похищение Европы» Та самая книга, которая объяснит вам, как исчезла великая ценностная культура целого континента и откуда взялось все то, что грозит нам войной и всеми карами, отрицая наши ценности
Художественная воля
4. Иван Вернадский, Алексей Вандам, Андрей Фурсов «Русские о главном противнике» Есть много историй про то, что все происходящее уже было описано и предсказано. Эта книга — о том, что в России давно знали, видели и предвидели все войны
Наше Завтра
5. Виктор Пелевин «Искусство легких касаний». У каждого из нас свой Пелевин. Уверена, что, открыв любую книгу гения нашего времени, вы найдете там что-то личное и особенное
Эксмо
6. Сергей Довлатов «Чемодан» Есть популярная фраза, что дьявол прячется в мелочах. Но почему, собственно, дьявол? Вся наша жизнь состоит из множества малых историй, которые сливаются в большой поток реальности. Довлатов — писатель, который умеет превращать мелочи в гениальные истории
Азбука
7. Чарльз Буковски «Почтамт. Женщины. Макулатура». Буковски — тот самый автор, который превратил жизнеописание маргиналов в чтиво, достойное аплодисментов
Эксмо
8. Джек Лондон «Мартин Иден» Стресс, депрессия, отчаяние — темы вечные. И именно Джек Лондон рассказал об этом так, как никто другой. Что произойдет с вами, если вы достигнете желаемых целей?
Издательский дом Мещерякова
9. Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Ночь нежна» Не всё золото, что блестит. За красивой вывеской может скрываться совершенно иное. Глубокий, трагичный роман, который смогут выдержать не все. Но кто дочитает до конца, не пожалеет
Эксмо
10. Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине» Ранние Стругацкие — целая вселенная. «Пикник на обочине» — ее жемчужина. Кому-то он покажется фантастикой, но я воспринимаю этот роман как философскую притчу-предостережение: бойтесь своих желаний
АСТ
11. Иосиф Флавий «Иудейская война» Не самая простая для чтения книга из-за архаичного языка автора. Но именно она предопределила многие события существующего сегодня мира
Библиотека М. Гринберга
12. Айзек Азимов «Миры Айзека Азимова» Как и в случае со Стругацкими, Азимов — это целая вселенная. Великий, многогранный автор, предопределивший те споры, которые ведутся сейчас по поводу отношений людей, ИИ и роботов