Выбор фильмов от Тины Канделаки

1–3. «Сибирский цирюльник» (1998), «Утомленные солнцем» — все три части (1994, 2010 и 2011), «Жестокий романс» (1984) Никита Сергеевич Михалков. Знаете, часто имена актеров и режиссеров произносят просто так, желая показать уровень образованности. Кто-то слышал имя, фамилию, да, Федерико Феллини, ах. Но Михалков — совершенно иной случай. Иной потому, что он свой, он — соль и суть этой земли и ее героев. «Он русский, это многое объясняет» — эта фраза именно про Никиту Сергеевича. Недостижимый в наше время уровень драматизма, игры актеров и интеллекта
Кадр из фильма «Утомленные солнцем», режиссер Никита Михалков, 1994
Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель», режиссер Никита Михалков, 2011
Кадр из фильма «Жестокий романс», режиссер Эльдар Рязанов, 1984
4. «Цвет граната» (1968) Сергей Параджанов — тот самый режиссер, которого или любят, или не любят и не понимают. Для меня он уникальный творец, который делал картинку и атмосферу буквально из ничего и ничем
5. «Даун Хаус» (2001) Фильм, явно обогнавший свое время. История 1990-х, рассказанная в мемовой манере, да еще на базе романа Федора Михайловича Достоевского. Идиот, он же программист в исполнении Федора Бондарчука,— это то, что надо видеть. И да, куда без летучих фраз из этого фильма: «Я видел секретные карты Генштаба — на них нет Америки»?
6. «Матрица» (1999) Тот случай, когда фантастика стала явью. Глубоко философское и не теряющее в хорошем смысле модности кино
7. «Возлюбленные Марии» (1984) Наверное, один из самых интересных экспериментов на тему пересказа высокой русской литературы на американский лад. Фильм Андрея Кончаловского по повести Андрея Платонова «Река Потудань». Мир маленького советского человека, который пытались перенести на американскую почву звезды Голливуда, например Настасья Кински. Стоит и почитать книгу, и посмотреть фильм
8. «Щепка» (1993) История про страсть, маньяка-убийцу и тайные желания. Сегодня обычный, но заштампованный сюжет, а в 1993 году это был самый ожидаемый фильм. Шарон Стоун снялась в нем после «Основного инстинкта»
9. «Крестный отец» (1992) Говорить можно много, говорить можно бесконечно. В мире не так много фильмов, оказавших влияние на все человечество. «Крестный отец» с его неимоверной для нашего времени игрой актеров — тот самый случай. Такого больше не делают
10. «Запах женщины» (1992) Если вам принципиально знать и понимать, что такое честь, верность, а еще стиль настоящего мужчины, то в этом фильме слепой офицер в отставке в исполнении Аль Пачино ответит вам на все вопросы
11. «Клеопатра» (1963) Мне всегда интересно, когда режиссеры выходят за рамки стандартов и строят свой собственный мир для ставших классическими историй. Любовь Цезаря и Клеопатры — повод для сотен книг, фильмов, мультфильмов и даже порнофильмов. Но классический фильм 1963 года показывает то, каким было кино в его золотую эпоху, когда все делалось руками и головой
12. «Трамвай “Желание”» (1951) Марлон Брандо в расцвете карьеры — эталон актера, и, кстати, не только здесь: тот же самый «Крестный отец» — тому свидетельство. И неимоверная самоотдача его партнерши, сыгравшей главную женскую роль,— Вивьен Ли. Она признавалась, что роль Бланш Дюбуа стала для нее причиной проблем с психикой в реальной жизни