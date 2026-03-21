Ученые научились бороться с комарами без химии

На элитном курорте Oil Nut Bay, расположенном на острове Вирджин-Горда (Британские Виргинские острова), популяция комаров сократилась на 98%. Результат стал возможен благодаря программе BugOut, партнерскому проекту девелоперов курорта — местной экологической организации Green VI и технологического гиганта Google.

В основе метода лежит использование природной бактерии Wolbachia, которая присутствует у многих насекомых. Внедрение этой бактерии в местную популяцию комаров лишает их способности к размножению. Такой подход позволяет отказаться от химических инсектицидов и генетических модификаций. Помимо избавления отдыхающих от укусов, программа направлена на профилактику опасных заболеваний, включая желтую лихорадку, а также лихорадки денге и Зика.

Руководитель проекта из Google подчеркнул, что итогом стало улучшение качества жизни людей без вреда для природы. В Сингапуре подобная инициатива уже позволила снизить популяцию комаров Aedes aegypti более чем на 90%, а заболеваемость лихорадкой денге — на 77%. Вскоре метод может стать лучшей альтернативой химической обработке.

Милена Двойченкова