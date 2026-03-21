YouTube признали самой доходной медиакомпанией

Видеосервис YouTube впервые в своей истории стал крупнейшей медиакомпанией мира по объему доходов, обогнав по этому показателю The Walt Disney Company. Выручка платформы по итогам 2025 года достигла $62 млрд, в то время как медиабизнес Disney (без учета парков развлечений) принес $60,9 млрд.

Основную часть доходов обеспечивает реклама — по итогам года этот показатель превысил $40 млрд. Стремительный рост демонстрирует и сегмент платных подписок. Только сервис YouTube TV уже насчитывает около 10 млн подписчиков, что в ближайшие годы позволит ему обойти традиционных операторов платного телевидения. Аналитики оценивают капитализацию видеохостинга в $500–560 млрд, что превышает стоимость любого традиционного конкурента.

За время своего существования YouTube выплатил авторам контента, музыкантам и партнерам более $100 млрд. Как пояснил гендиректор компании Нил Мохан, эта модель помогает создателям находить аудиторию по всему миру и выстраивать полноценный бизнес. Аналитики MoffettNathanson полагают, что в ближайшие годы YouTube продолжит расти быстрее конкурентов благодаря внедрению инструментов искусственного интеллекта и глобальному охвату.

Милена Двойченкова