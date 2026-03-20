Ди Каприо и УАЗ: появился первый кадр из нового фильма Скорсезе
Apple Original Films выложила в сеть первый кадр нового фильма Мартина Скорсезе — триллера «Что происходит ночью» (What Happens At Night) с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоренс в главных ролях.
Фото: Apple Original Films
В основу сюжета лег одноименный роман Питера Кэмерона, а автором адаптации стал Патрик Марбер. Это история американской супружеской пары, которая приехала усыновить ребенка в европейский городок. Роли второго плана сыграют Патриша Кларксон, Джаред Харрис и Мадс Миккельсен. Дата выхода фильма пока неизвестна.
