Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Ди Каприо и УАЗ: появился первый кадр из нового фильма Скорсезе

Apple Original Films выложила в сеть первый кадр нового фильма Мартина Скорсезе — триллера «Что происходит ночью» (What Happens At Night) с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоренс в главных ролях.

В основу сюжета лег одноименный роман Питера Кэмерона, а автором адаптации стал Патрик Марбер. Это история американской супружеской пары, которая приехала усыновить ребенка в европейский городок. Роли второго плана сыграют Патриша Кларксон, Джаред Харрис и Мадс Миккельсен. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Мартин Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке в набожной католической семье. В детстве родители часто брали ребенка с собой в кинотеатр, так у него и появилась страсть к кино. Изначально Скорсезе хотел стать священником, но выбрал кинематограф. Он поступил в Нью-Йоркский колледж наук и искусств, где получил звание бакалавра

Фото: AP

В 1967 году вышел первый полнометражный фильм Мартина Скорсезе «Кто стучится в мою дверь?». Затем он снял «Уличные сценки», «Берта по прозвищу &quot;Товарный вагон&quot;» и «Алиса здесь больше не живет». Последний принес «Оскар» за лучшую женскую роль Эллен Берстин. Однако подлинная слава пришла к Скорсезе в 1976 году, когда на экраны вышел «Таксист» (кадр из фильма на фото). Фильм победил в Каннах и удостоился четырех номинаций на «Оскар»

Фото: Columbia Pictures Corporation

В 1978 году Мартин Скорсезе едва не умер от передозировки кокаином. Навестивший его в больнице Роберт Де Ниро попытался уговорить режиссера не употреблять наркотики и предложил ему снять фильм о боксере. Сначала Скорсезе отказался, но Де Ниро сумел его переубедить. В результате получился фильм «Бешеный бык» (кадр на фото) об американском боксере Джейке Ла-Мотта. Он был высоко оценен критиками и получил «Оскар» за лучшую мужскую роль и лучший монтаж

Фото: Chartoff-Winkler Productions

В 1986 году Мартин Скорсезе снял экранизацию романа Уолтера Тэвиса «Цвет денег» (кадр из фильма на фото) — историю про мастера бильярда Эдди Фелсона (Пол Ньюмен), который встречает молодого талантливого игрока Винсента (Том Круз) и берет над ним шефство. Фильм является сиквелом голливудской картины 1961 года — «Мошенник» режиссера Роберта Россена, в которой Пол Ньюмен также сыграл роль бильярдиста по прозвищу «Быстрый Эдди». За роль в фильме Мартина Скорсезе Ньюман получил свой единственный «Оскар»

Фото: Globe Photos / Zuma Press

В 1988 году вышел фильм «Последнее искушение Христа», ставший наиболее скандальной картиной режиссера. Еще на этапе замысла картина стала объектом массовой критики и преследования со стороны религиозных организаций. Основатель движения Campus Crusade for Christ Билл Брайт отзывался о фильме так: «Историю о Христе, который мечтает слезть с креста, дабы вступить в сексуальные отношения с Марией Магдалиной, снял психически больной, одержимый алчностью человек»

Фото: Cineplex Odeon Films

«Насилие серьезно повлияло на меня. Оно часть того, кто и что я есть, и каким-то образом оно проникает в мои фильмы, но я его не замечаю»

Фото: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures / Zuma Press

В 1990 году на экраны вышел основанный на реальных событиях фильм «Славные парни», который считается у критиков одной из лучших работ Скорсезе. Ходили слухи, будто гангстер, о котором рассказывается в фильме (Джимми Конуэй) был настолько в восторге от того, что его сыграет Роберт Де Ниро, что позвонил ему из тюрьмы и дал несколько ценных советов

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

Мартин Скорсезе является обладателем более 100 различных кинопремий и призов, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, премию «Золотой глобус» за режиссуру, «Эмми» за режиссуру драматического сериала и приз Американской академии киноискусства «Оскар»

Фото: AP / Danny Moloshok

В 1997 году Мартин Скорсезе снял фильм «Кундун», рассказывающий о жизни и трагической судьбе четырнадцатого далай-ламы. После выхода картины режиссер попал в китайский «черный список» лиц, которым запрещен въезд в Тибет

Фото: De Fina-Cappa

В 2006 году Мартин Скорсезе снял фильм «Отступники» — ремейк популярного гонконгского криминального триллера «Двойная рокировка», вышедшего в 2002 году. Фильм рассказывает про двух выпускников полицейской академии, один из которых стал агентом преступников в рядах полиции, а другой был внедрен в мафию. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Мэтт Дэймон. Именно за этот фильм режиссер получил долгожданную премию «Оскар»

Фото: Initial Entertainment Group

Составитель официальной биографии режиссера Винсент Лобрутто сравнивал его с легендой мирового кинематографа — Стэнли Кубриком, «только Кубрик холоден и аналитичен, а Скорсезе — горяч и эмоционален»

Фото: AP / Markus Schreiber

В 2011 году на экраны вышел фильм «Хранитель времени», снятый Мартином Скорсезе по роману Брайана Селзника «Изобретение Хьюго Кабре». Фильм стал обладателем премии «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу и получил 11 номинаций на премию «Оскар». Лайам Лейси из канадской газеты Globe and Mail назвал работу Скорсезе не только «шикарно проиллюстрированным уроком по истории кино», но и «лучшим аргументом в пользу 3D со времени выхода фильма &quot;Аватар&quot;»

Фото: GK Films

Скорсезе и Ди Каприо начали свое сотрудничество в исторической драме «Банды Нью-Йорка», потом последовал «Авиатор», «Отступники» и «Остров проклятых». Последней, пятой картиной, стал «Волк с Уолл-стрит». Впрочем, рекорд пока держит тандем Скорсезе и Де Ниро. В фильмах режиссера Роберт Де Ниро снялся девять раз

Фото: Entertainment Pictures / Zuma Press

Последняя на данный момент работа Скорсезе на ТВ — сериал «Винил», показанный в 2016 году на канале HBO. Скорсезе снял его пилотную серию, а также выступил исполнительным продюсером. Сериал рассказывает про музыкальный мир Нью-Йорка 1970-х. Стоит отметить, что продюсером «Винила» стал также рок-музыкант Мик Джаггер. Мартин Скорсезе не в первый раз выступил режиссером сериала — он снимал также «Подпольную империю» и «Блюз»

Фото: Reuters / Luke MacGregor

Большинство фильмов Мартина Скорсезе основано на реальных событиях. Часто он исполняет небольшую эпизодическую роль в своих картинах

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Последняя полнометражная работа режиссера — «Ирландец» с Аль Пачино (слева) и Робертом Де Ниро (справа) в главных ролях. Гангстерская драма рассказывает историю Фрэнка «Ирландца» Ширана, водителя-дальнобойщика, который становится киллером. Сейчас режиссер работает над триллером-вестерном «Убийцы цветочной луны», который должен выйти в 2023 году

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Следующая фотография
1 / 16

Фото: AP

Фото: Columbia Pictures Corporation

Фото: Chartoff-Winkler Productions

Фото: Globe Photos / Zuma Press

Фото: Cineplex Odeon Films

Фото: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures / Zuma Press

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

Фото: AP / Danny Moloshok

Фото: De Fina-Cappa

Фото: Initial Entertainment Group

Фото: AP / Markus Schreiber

Фото: GK Films

Фото: Entertainment Pictures / Zuma Press

Фото: Reuters / Luke MacGregor

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Смотреть