Журнал Time Out назвал лучшие города для путешествий

Редакция журнала Time Out вместе с туроператором Intrepid Travel в десятый раз представила ежегодный рейтинг 50 лучших городов мира. Первое место занял Мельбурн, обошедший Шанхай и Эдинбург.

При составлении рейтинга авторы опросили более 24 тыс. человек по всему миру. Респонденты оценивали города по качеству еды, доступности жилья, ощущению счастья и другим критериям. В этом году список дополнили вопросы о чувстве общности, любви и романтике. Затем ответы объединили с оценками более ста экспертов Time Out, а местные журналисты помогли определить, что именно делает их город особенным прямо сейчас.

Мельбурн признали лучшим благодаря уникальному сочетанию спортивной, культурной и гастрономической жизни. Здесь проходят крупнейшие мировые события: чемпионат Австралии по теннису, который в 2026 году побил рекорды посещаемости, Гран-при «Формулы-1» и финал Австралийской футбольной лиги. Шанхай привлекает гостей сочетанием богатого исторического наследия и современных технологий, Эдинбург — яркой культурной жизнью и кухней.

В десятку лучших также вошли Лондон, Нью-Йорк, Кейптаун, Мехико, Бангкок, Сеул и Токио. Замыкает список из пятидесяти городов колумбийская Богота.

