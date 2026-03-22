Пешеходная дорожка длиной 4,5 тыс км появилась в Англии

Вдоль английского побережья появилась самая длинная непрерывная береговая пешеходная дорожка в мире, ее протяженность превышает 4,5 тыс. км и захватывает всю береговую линию страны.

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Новая достопримечательность, которую назвали Береговой тропой Англии имени короля Карла III, была создана при поддержке управления по охране окружающей среды Natural England. Планы создания такого маршрута возникли около 20 лет назад, и отдельные участки тропы уже были проложены давно. Но их впервые объединили в единую линию, добавив новые участки общей протяженностью 1,6 тыс. км. Тропа не везде проходит по легкодоступным местам. Где-то необходимо подниматься в горы, где-то — обходить скалы по колено в воде во время отлива. Путь проходит по территории заповедников, рыбацких деревень, портовых городов, болот и пляжей.

В планах — создание пешеходного маршрута вдоль всего побережья Великобритании, включая Шотландию и Уэльс. Его протяженность превысит 14,5 тыс. км. И если задаться целью пройти его целиком и проходить в день в среднем 25 км, на эту дорогу уйдет почти 2 года.

Алена Миклашевская